https://ria.ru/20250124/dtp-1995344219.html

В Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибшие

В Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибшие - РИА Новости, 24.01.2025

В Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибшие

Грузовик и микроавтобус столкнулись в Астраханской области, три человека погибли, пятеро пострадали, сообщил журналистам представитель УМВД РФ по региону. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:22:00+03:00

2025-01-24T15:22:00+03:00

2025-01-24T15:24:00+03:00

происшествия

астраханская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Грузовик и микроавтобус столкнулись в Астраханской области, три человека погибли, пятеро пострадали, сообщил журналистам представитель УМВД РФ по региону.Авария произошла в Енотаевском районе в пятницу. По предварительным данным, Ford Transit врезался в грузовик Volvo."По предварительным данным, в результате ДТП пострадали один мужчина и четыре женщины. Погибли один мужчина и две женщины. Личности устанавливаются", - сказал представитель ведомства.На месте происшествия работают сотрудники районной госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250124/dtp-1995259605.html

астраханская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)