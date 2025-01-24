https://ria.ru/20250124/dtp-1995344219.html
В Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибшие
В Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибшие - РИА Новости, 24.01.2025
В Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибшие
Грузовик и микроавтобус столкнулись в Астраханской области, три человека погибли, пятеро пострадали, сообщил журналистам представитель УМВД РФ по региону. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:22:00+03:00
2025-01-24T15:22:00+03:00
2025-01-24T15:24:00+03:00
происшествия
астраханская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Грузовик и микроавтобус столкнулись в Астраханской области, три человека погибли, пятеро пострадали, сообщил журналистам представитель УМВД РФ по региону.Авария произошла в Енотаевском районе в пятницу. По предварительным данным, Ford Transit врезался в грузовик Volvo."По предварительным данным, в результате ДТП пострадали один мужчина и четыре женщины. Погибли один мужчина и две женщины. Личности устанавливаются", - сказал представитель ведомства.На месте происшествия работают сотрудники районной госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250124/dtp-1995259605.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Астраханская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибшие
В Астраханской области столкнулись грузовик и микроавтобус, три человека погибли