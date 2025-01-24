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В ГД рассказали, какую компенсационную доплату получат пенсионеры - РИА Новости, 24.01.2025
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02:20 24.01.2025 (обновлено: 06:26 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/doplata-1995237847.html
В ГД рассказали, какую компенсационную доплату получат пенсионеры
В ГД рассказали, какую компенсационную доплату получат пенсионеры - РИА Новости, 24.01.2025
В ГД рассказали, какую компенсационную доплату получат пенсионеры
Российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2 процента от размера пенсии 2024 года, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:20:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2 процента от размера пенсии 2024 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции. "Пенсионеры получат не только увеличенную на 9,5 процента пенсию, но и компенсационную доплату за январь в размере 2,2 процента от размера пенсии 2024 года. Было также принято решение о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров", — сказал Чаплин. По его словам, изначально планировалось повысить страховые пенсии на 7,3 процента с января текущего года, основываясь на прогнозируемом уровне инфляции, но фактический рост цен превысил ожидания и составил 9,5 процента.Депутат отметил, что введение данных изменений направлено на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и их покупательной способности в условиях изменяющейся экономической ситуации. "Я уже не раз говорил, что все выплаты будут корректироваться с учетом экономических реалий, чтобы поддержать людей", — подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20250118/gosduma-1994322693.html
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общество, россия, никита чаплин, владимир путин, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Никита Чаплин, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ
В ГД рассказали, какую компенсационную доплату получат пенсионеры

Депутат Чаплин: пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2 процента от размера пенсии 2024 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции.
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"Пенсионеры получат не только увеличенную на 9,5 процента пенсию, но и компенсационную доплату за январь в размере 2,2 процента от размера пенсии 2024 года. Было также принято решение о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров", — сказал Чаплин.
По его словам, изначально планировалось повысить страховые пенсии на 7,3 процента с января текущего года, основываясь на прогнозируемом уровне инфляции, но фактический рост цен превысил ожидания и составил 9,5 процента.
Депутат отметил, что введение данных изменений направлено на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и их покупательной способности в условиях изменяющейся экономической ситуации.
"Я уже не раз говорил, что все выплаты будут корректироваться с учетом экономических реалий, чтобы поддержать людей", — подчеркнул парламентарий.
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ОбществоРоссияНикита ЧаплинВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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