https://ria.ru/20250124/dom-1995403047.html
В Турции обрушился трехэтажный жилой дом
В Турции обрушился трехэтажный жилой дом - РИА Новости, 24.01.2025
В Турции обрушился трехэтажный жилой дом
Трехэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, сообщает газета Yeni Şafak. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:52:00+03:00
2025-01-24T20:52:00+03:00
2025-01-24T21:33:00+03:00
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СТАМБУЛ, 24 янв — РИА Новости. Трехэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, сообщает газета Yeni Şafak."Трехэтажный дом обрушился в районе Сельчуклу. На место прибыли пожарные и спасатели", — говорится в материале. Причины обрушения здания не уточняются.Губернатор провинции Ибрагим Акын сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов дома, обрушившегося в турецкой Конье, двух человек, ведутся поиски еще пяти.
https://ria.ru/20250124/turtsiya-1995397521.html
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в мире, турция, конья (провинция)
В мире, Турция, Конья (провинция)
В Турции обрушился трехэтажный жилой дом
Yeni Şafak: в турецкой провинции Конья обрушился трехэтажный жилой дом