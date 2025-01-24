https://ria.ru/20250124/dom-1995403047.html

В Турции обрушился трехэтажный жилой дом

В Турции обрушился трехэтажный жилой дом - РИА Новости, 24.01.2025

В Турции обрушился трехэтажный жилой дом

Трехэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, сообщает газета Yeni Şafak. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T20:52:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 янв — РИА Новости. Трехэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, сообщает газета Yeni Şafak."Трехэтажный дом обрушился в районе Сельчуклу. На место прибыли пожарные и спасатели", — говорится в материале. Причины обрушения здания не уточняются.Губернатор провинции Ибрагим Акын сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов дома, обрушившегося в турецкой Конье, двух человек, ведутся поиски еще пяти.

https://ria.ru/20250124/turtsiya-1995397521.html

турция

конья (провинция)

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в мире, турция, конья (провинция)