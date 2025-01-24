Путин рассказал, как антироссийский план Байдена навредил США
Путин: запрет Байдена на использование Россией доллара навредил самим США
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Администрация Джо Байдена (президент США в 2021-2025 годах) не дала России использовать доллар в качестве расчетной единицы, это решение наносит серьезный урон самим США, заявил президент России Владимир Путин.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
"Трамп, будучи президентом, в первой своей итерации ввел значительное количество ограничений. Самое большое количество ограничений и санкций против России. Я не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Кстати говоря, Байден подхватил эту эстафетную палочку и навводил еще большие ограничения, а результат известен", - сказал глава государства во время посещения МГУ журналисту Павлу Зарубину - автору телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Очень много решений, вредных для экономики самих стран. Например, подтачивание могущества самого доллара, потому что запрет России использовать доллар - а мы не отказывались от доллара, это администрация прежняя не давала нам возможности использовать доллар в качестве расчетной единицы - на мой взгляд, это решение наносит очень серьезный урон самим Соединенным Штатам", - добавил Путин.
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