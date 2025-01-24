https://ria.ru/20250124/dnr-1995300499.html

ВС России освободили Тимофеевку в ДНР

ВС России освободили Тимофеевку в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025

ВС России освободили Тимофеевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Тимофеевку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:41:00+03:00

2025-01-24T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Тимофеевку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.За минувшую неделю бойцы группировки нанесли поражение девяти бригадам ВСУ, двум бригадам Нацгвардии, трем бригадам теробороны и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины.Противник потерял более 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, бронетранспортер Pasi, бронеавтомобиль VAB и боевую бронированную машину HMMWV.Кроме того, за неделю войска нанесли восемь групповых ударов по критически важным газовым объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также по объектам военно-промышленного комплекса противника.

https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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