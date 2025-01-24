ВС России освободили Тимофеевку в ДНР
Минобороны: группировка войск "Центр" освободила село Тимофеевка в ДНР
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Тимофеевку в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Тимофеевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Тимофеевка в ДНР
Тимофеевка — небольшое село к северо-западу от Очеретино. Населенный пункт является частью плацдарма, с которого идет наступление на Димитров и Красноармейск.
За минувшую неделю бойцы группировки нанесли поражение девяти бригадам ВСУ, двум бригадам Нацгвардии, трем бригадам теробороны и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины.
Противник потерял более 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, бронетранспортер Pasi, бронеавтомобиль VAB и боевую бронированную машину HMMWV.
Кроме того, за неделю войска нанесли восемь групповых ударов по критически важным газовым объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также по объектам военно-промышленного комплекса противника.
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