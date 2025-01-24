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ВС России освободили Тимофеевку в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025
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12:41 24.01.2025 (обновлено: 14:33 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/dnr-1995300499.html
ВС России освободили Тимофеевку в ДНР
ВС России освободили Тимофеевку в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России освободили Тимофеевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Тимофеевку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:41:00+03:00
2025-01-24T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Тимофеевку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.За минувшую неделю бойцы группировки нанесли поражение девяти бригадам ВСУ, двум бригадам Нацгвардии, трем бригадам теробороны и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины.Противник потерял более 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, бронетранспортер Pasi, бронеавтомобиль VAB и боевую бронированную машину HMMWV.Кроме того, за неделю войска нанесли восемь групповых ударов по критически важным газовым объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также по объектам военно-промышленного комплекса противника.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России освободили Тимофеевку в ДНР

Минобороны: группировка войск "Центр" освободила село Тимофеевка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Тимофеевку в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Тимофеевка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Тимофеевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Тимофеевка в ДНР

Тимофеевка — небольшое село к северо-западу от Очеретино. Населенный пункт является частью плацдарма, с которого идет наступление на Димитров и Красноармейск.

За минувшую неделю бойцы группировки нанесли поражение девяти бригадам ВСУ, двум бригадам Нацгвардии, трем бригадам теробороны и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины.
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Противник потерял более 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, бронетранспортер Pasi, бронеавтомобиль VAB и боевую бронированную машину HMMWV.
Кроме того, за неделю войска нанесли восемь групповых ударов по критически важным газовым объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также по объектам военно-промышленного комплекса противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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