https://ria.ru/20250124/dmitrov-1995305783.html

Учителя заподозрили в надругательстве над школьницей в Подмосковье

Учителя заподозрили в надругательстве над школьницей в Подмосковье - РИА Новости, 24.01.2025

Учителя заподозрили в надругательстве над школьницей в Подмосковье

Педагог школы в Дмитрове подозревается в надругательстве над 10-летней девочкой в физкультурном зале, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:00:00+03:00

2025-01-24T13:00:00+03:00

2025-01-24T13:00:00+03:00

московская область (подмосковье)

дмитров

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:18:2736:1557_1920x0_80_0_0_75858a6bc2ba8e11a359c97d02249aff.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Педагог школы в Дмитрове подозревается в надругательстве над 10-летней девочкой в физкультурном зале, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан педагог одного из общеобразовательных учреждений. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы (п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в январе подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней школьницы в физкультурном зале школы Дмитровского городского округа. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный - учитель физкультуры.

https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html

московская область (подмосковье)

дмитров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), дмитров, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия