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Учителя заподозрили в надругательстве над школьницей в Подмосковье
Учителя заподозрили в надругательстве над школьницей в Подмосковье - РИА Новости, 24.01.2025
Учителя заподозрили в надругательстве над школьницей в Подмосковье
Педагог школы в Дмитрове подозревается в надругательстве над 10-летней девочкой в физкультурном зале, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:00:00+03:00
2025-01-24T13:00:00+03:00
2025-01-24T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Педагог школы в Дмитрове подозревается в надругательстве над 10-летней девочкой в физкультурном зале, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан педагог одного из общеобразовательных учреждений. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы (п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в январе подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней школьницы в физкультурном зале школы Дмитровского городского округа. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный - учитель физкультуры.
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московская область (подмосковье), дмитров, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Дмитров, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
Учителя заподозрили в надругательстве над школьницей в Подмосковье
Учителя физкультуры в Дмитрове подозревают в надругательстве над ученицей