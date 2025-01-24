https://ria.ru/20250124/de-1995263385.html

СМИ рассказали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа

СМИ рассказали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа - РИА Новости, 24.01.2025

СМИ рассказали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа

Российские военные успешно продвигаются на Украине, пока новый президент США Дональд Трамп лишь сорит обещаниями о завершении конфликта, пишет британское... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:57:00+03:00

2025-01-24T09:57:00+03:00

2025-01-24T09:57:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются на Украине, пока новый президент США Дональд Трамп лишь сорит обещаниями о завершении конфликта, пишет британское издание Daily Express."Непонятно, как будет выглядеть эта сделка. <…> Между тем, Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает все новые территории", — говорится в материале.Обозреватель указал, что новый американский лидер уже опоздал со своим обещанием закончить конфликт сразу после прихода к власти.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, дональд трамп