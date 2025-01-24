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СМИ рассказали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
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09:57 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/de-1995263385.html
СМИ рассказали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа
СМИ рассказали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
СМИ рассказали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа
Российские военные успешно продвигаются на Украине, пока новый президент США Дональд Трамп лишь сорит обещаниями о завершении конфликта, пишет британское... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:57:00+03:00
2025-01-24T09:57:00+03:00
в мире
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дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются на Украине, пока новый президент США Дональд Трамп лишь сорит обещаниями о завершении конфликта, пишет британское издание Daily Express."Непонятно, как будет выглядеть эта сделка. &lt;…&gt; Между тем, Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает все новые территории", — говорится в материале.Обозреватель указал, что новый американский лидер уже опоздал со своим обещанием закончить конфликт сразу после прихода к власти.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
СМИ рассказали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа

DE: ВС России успешно продвигаются, пока Трамп лишь сорит обещаниями по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются на Украине, пока новый президент США Дональд Трамп лишь сорит обещаниями о завершении конфликта, пишет британское издание Daily Express.
«
"Непонятно, как будет выглядеть эта сделка. <…> Между тем, Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает все новые территории", — говорится в материале.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России
Вчера, 15:13
Обозреватель указал, что новый американский лидер уже опоздал со своим обещанием закончить конфликт сразу после прихода к власти.
Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
"Опасное время". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
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В миреУкраинаРоссияМоскваДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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