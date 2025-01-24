https://ria.ru/20250124/conversation-1995286182.html

СМИ рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

СМИ рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине - РИА Новости, 24.01.2025

СМИ рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к завершению боевых действий на Украине, пишет Conversation. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:52:00+03:00

2025-01-24T11:52:00+03:00

2025-01-24T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к завершению боевых действий на Украине, пишет Conversation."Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине", — говорится в материале.Обозреватель указал, что угрозы американского лидера в адрес России теперь больше напоминают подход бывшего президента Джо Байдена: заявления Трампа указывают на то, что он готов пойти в этом плане еще дальше своего предшественника.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.

https://ria.ru/20250124/wsj-1995277803.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, джо байден, москва, дмитрий песков