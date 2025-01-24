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СМИ рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине - РИА Новости, 24.01.2025
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11:52 24.01.2025 (обновлено: 14:34 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/conversation-1995286182.html
СМИ рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине
СМИ рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине - РИА Новости, 24.01.2025
СМИ рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к завершению боевых действий на Украине, пишет Conversation. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:52:00+03:00
2025-01-24T14:34:00+03:00
в мире
украина
россия
дональд трамп
джо байден
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к завершению боевых действий на Украине, пишет Conversation."Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине", — говорится в материале.Обозреватель указал, что угрозы американского лидера в адрес России теперь больше напоминают подход бывшего президента Джо Байдена: заявления Трампа указывают на то, что он готов пойти в этом плане еще дальше своего предшественника.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
https://ria.ru/20250124/wsj-1995277803.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, джо байден, москва, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Москва, Дмитрий Песков
СМИ рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

Conversation: Трамп изменил тактику в отношении завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашингтоне
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к завершению боевых действий на Украине, пишет Conversation.
«
"Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине", — говорится в материале.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России
10:57
Обозреватель указал, что угрозы американского лидера в адрес России теперь больше напоминают подход бывшего президента Джо Байдена: заявления Трампа указывают на то, что он готов пойти в этом плане еще дальше своего предшественника.
Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
10:28
 
В миреУкраинаРоссияДональд ТрампДжо БайденМоскваДмитрий Песков
 
 
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