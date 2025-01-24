https://ria.ru/20250124/cnn-1995257613.html
СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы
СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы - РИА Новости, 24.01.2025
СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы
Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:15:00+03:00
2025-01-24T09:15:00+03:00
2025-01-24T12:20:00+03:00
в мире
великобритания
климат
антарктида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995291020_0:221:3070:1948_1920x0_80_0_0_988a2abb6f7af9e37cbb19c62847b66e.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN."Сейчас он находится в меандре течения и не движется прямо к острову. Но есть вероятность, основанная на наших знаниях о течениях, что он скоро снова начнет двигаться в сторону острова", — рассказал журналистам океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс.В материале указали, что приближение айсберга, чья площадь составляет 3672 квадратных километра, к острову может повлиять как на маршруты торговых и рыболовных судов, так и на местную фауну.Айсберг A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и на 2024 год остается самым крупным в мире.
https://ria.ru/20250124/kontinent-1995243128.html
великобритания
антарктида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995291020_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586e3160cffb18244a63573b58473f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, климат, антарктида
В мире, Великобритания, Климат, Антарктида
СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы
CNN: самый большой в мире айсберг может столкнуться с британским островом