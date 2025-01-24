https://ria.ru/20250124/cnn-1995257613.html

СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы

СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы - РИА Новости, 24.01.2025

СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы

Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:15:00+03:00

2025-01-24T09:15:00+03:00

2025-01-24T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN."Сейчас он находится в меандре течения и не движется прямо к острову. Но есть вероятность, основанная на наших знаниях о течениях, что он скоро снова начнет двигаться в сторону острова", — рассказал журналистам океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс.В материале указали, что приближение айсберга, чья площадь составляет 3672 квадратных километра, к острову может повлиять как на маршруты торговых и рыболовных судов, так и на местную фауну.Айсберг A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и на 2024 год остается самым крупным в мире.

https://ria.ru/20250124/kontinent-1995243128.html

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в мире, великобритания, климат, антарктида