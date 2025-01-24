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СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы - РИА Новости, 24.01.2025
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09:15 24.01.2025 (обновлено: 12:20 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/cnn-1995257613.html
СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы
СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы - РИА Новости, 24.01.2025
СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы
Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:15:00+03:00
2025-01-24T12:20:00+03:00
в мире
великобритания
климат
антарктида
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN."Сейчас он находится в меандре течения и не движется прямо к острову. Но есть вероятность, основанная на наших знаниях о течениях, что он скоро снова начнет двигаться в сторону острова", — рассказал журналистам океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс.В материале указали, что приближение айсберга, чья площадь составляет 3672 квадратных километра, к острову может повлиять как на маршруты торговых и рыболовных судов, так и на местную фауну.Айсберг A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и на 2024 год остается самым крупным в мире.
https://ria.ru/20250124/kontinent-1995243128.html
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в мире, великобритания, климат, антарктида
В мире, Великобритания, Климат, Антарктида
СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы

CNN: самый большой в мире айсберг может столкнуться с британским островом

© Getty Images / Samuel J CoeАйсберг A23a
Айсберг A23a - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Samuel J Coe
Айсберг A23a. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN.
«
"Сейчас он находится в меандре течения и не движется прямо к острову. Но есть вероятность, основанная на наших знаниях о течениях, что он скоро снова начнет двигаться в сторону острова", — рассказал журналистам океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс.
В материале указали, что приближение айсберга, чья площадь составляет 3672 квадратных километра, к острову может повлиять как на маршруты торговых и рыболовных судов, так и на местную фауну.
Айсберг A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и на 2024 год остается самым крупным в мире.
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