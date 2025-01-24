Чернышенко заявил об огромном спросе на цифровые профессии
Чернышенко: в России существует огромный спрос на цифровые профессии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране существует огромный спрос на цифровые профессии, этой отрасли необходимы минимум 700 тысяч специалистов.
Зампред правительства выступил с приветственным словом на церемонии запуска Всероссийского конкурса по цифровым навыкам "Цифровой марафон 2025".
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"В нашей стране огромный спрос на цифровые профессии. По разным оценкам, от 700 тысяч до миллиона рабочих мест ожидают, когда появятся специалисты. Правительство, со своей стороны, стремится помогать", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Вице-премьер также отметил, что за последние несколько лет количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах выросло в два раза. "В прошлом году на них были зачислены порядка 130 тысяч человек, ещё около 88 тысяч учатся на платной основе. Всего в 500 вузах страны по ИТ-специальностям проходят обучение более 600 тысяч человек", - уточнил Чернышенко.
Он также обратил внимание на важность популяризации ИТ-сферы и нахождения интересных вдохновляющих примеров, отметив, что программирование действительно является искусством, особенно в классических языках этой области.
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