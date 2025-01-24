https://ria.ru/20250124/chernyshenko-1995364935.html

Чернышенко заявил об огромном спросе на цифровые профессии

Чернышенко заявил об огромном спросе на цифровые профессии - РИА Новости, 24.01.2025

Чернышенко заявил об огромном спросе на цифровые профессии

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране существует огромный спрос на цифровые профессии, этой отрасли необходимы минимум 700 тысяч специалистов. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:51:00+03:00

2025-01-24T16:51:00+03:00

2025-01-24T16:51:00+03:00

россия

дмитрий чернышенко

экономика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране существует огромный спрос на цифровые профессии, этой отрасли необходимы минимум 700 тысяч специалистов. Зампред правительства выступил с приветственным словом на церемонии запуска Всероссийского конкурса по цифровым навыкам "Цифровой марафон 2025". "В нашей стране огромный спрос на цифровые профессии. По разным оценкам, от 700 тысяч до миллиона рабочих мест ожидают, когда появятся специалисты. Правительство, со своей стороны, стремится помогать", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Вице-премьер также отметил, что за последние несколько лет количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах выросло в два раза. "В прошлом году на них были зачислены порядка 130 тысяч человек, ещё около 88 тысяч учатся на платной основе. Всего в 500 вузах страны по ИТ-специальностям проходят обучение более 600 тысяч человек", - уточнил Чернышенко. Он также обратил внимание на важность популяризации ИТ-сферы и нахождения интересных вдохновляющих примеров, отметив, что программирование действительно является искусством, особенно в классических языках этой области.

https://ria.ru/20240405/rost-1937994666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий чернышенко, экономика