Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки БПЛА
Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки беспилотников
© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе компании.
"В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений, а также склад готовой продукции. Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена", — указано в заявлении.
В пресс-службе уточнили, что в результате украинской атаки никто не пострадал.
По данным Минобороны, минувшей ночью ПВО сбила 121 беспилотник ВСУ в 13 регионах, включая 37 БПЛА над Брянской областью.
"Кремний Эл" — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. На заводе трудятся более 1,7 тысячи человек. Он выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводники, кремниевые структуры, силовые модули. Свыше полутора тысяч образцов продукции поставляют 815 предприятиям.
В предыдущий раз противник пытался атаковать предприятие в прошлом октябре. Тогда на заводе было нарушено энергоснабжение.
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