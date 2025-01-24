https://ria.ru/20250124/bpla-1995274507.html

Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки БПЛА

Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025

Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки БПЛА

Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.01.2025

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе компании."В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений, а также склад готовой продукции. Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена", — указано в заявлении.В пресс-службе уточнили, что в результате украинской атаки никто не пострадал.По данным Минобороны, минувшей ночью ПВО сбила 121 беспилотник ВСУ в 13 регионах, включая 37 БПЛА над Брянской областью.В предыдущий раз противник пытался атаковать предприятие в прошлом октябре. Тогда на заводе было нарушено энергоснабжение.

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https://ria.ru/20250121/bespilotniki-1994896708.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, брянская область, вооруженные силы украины