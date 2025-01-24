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Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:40 24.01.2025 (обновлено: 11:43 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/bpla-1995274507.html
Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки БПЛА
Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки БПЛА
Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:40:00+03:00
2025-01-24T11:43:00+03:00
безопасность
россия
брянская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе компании."В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений, а также склад готовой продукции. Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена", — указано в заявлении.В пресс-службе уточнили, что в результате украинской атаки никто не пострадал.По данным Минобороны, минувшей ночью ПВО сбила 121 беспилотник ВСУ в 13 регионах, включая 37 БПЛА над Брянской областью.В предыдущий раз противник пытался атаковать предприятие в прошлом октябре. Тогда на заводе было нарушено энергоснабжение.
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995207673.html
https://ria.ru/20250121/bespilotniki-1994896708.html
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безопасность, россия, брянская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки БПЛА

Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки беспилотников

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Брянский завод "Кремний Эл" приостановил работу из-за атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе компании.
"В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений, а также склад готовой продукции. Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена", — указано в заявлении.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Брянского химического завода в ходе рабочей поездки в Брянскую область. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА
Вчера, 19:12
В пресс-службе уточнили, что в результате украинской атаки никто не пострадал.
По данным Минобороны, минувшей ночью ПВО сбила 121 беспилотник ВСУ в 13 регионах, включая 37 БПЛА над Брянской областью.
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"Кремний Эл" — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. На заводе трудятся более 1,7 тысячи человек. Он выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводники, кремниевые структуры, силовые модули. Свыше полутора тысяч образцов продукции поставляют 815 предприятиям.

В предыдущий раз противник пытался атаковать предприятие в прошлом октябре. Тогда на заводе было нарушено энергоснабжение.
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