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ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области
ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области
Удар нанесен в Харьковской области в районе предприятия, где собирают БПЛА, и завода по производству сухпайков для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:08:00+03:00
2025-01-24T12:08:00+03:00
2025-01-24T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области в районе предприятия, где собирают БПЛА, и завода по производству сухпайков для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В поселке Селекционное прилетела "Герань" в районе бывшего предприятия "Сантехпласт", на территории которого производят сборку и модернизацию БПЛА. В результате прилета удалось повредить подстанцию, находящуюся вблизи с производством, обесточив его... В селе Великий Бурлук прилетали "Герани" в районе бывшего сыродельного завода, на территории которого было развернуто производство и сбор сухпайков для ВСУ", - сообщил собеседник агентства. Также, по информации подпольщиков, был нанесен удар авиабомбой в районе села Рассоховатого, из леса у которого регулярно вела огонь украинская артиллерия. Источники Лебедева сообщили о вторичной детонации на месте удара.
https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили место сборки дронов и завод сухпайков в Харьковской области