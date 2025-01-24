https://ria.ru/20250124/bpl-1995289480.html

ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области

ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2025

ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области

Удар нанесен в Харьковской области в районе предприятия, где собирают БПЛА, и завода по производству сухпайков для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:08:00+03:00

2025-01-24T12:08:00+03:00

2025-01-24T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области в районе предприятия, где собирают БПЛА, и завода по производству сухпайков для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В поселке Селекционное прилетела "Герань" в районе бывшего предприятия "Сантехпласт", на территории которого производят сборку и модернизацию БПЛА. В результате прилета удалось повредить подстанцию, находящуюся вблизи с производством, обесточив его... В селе Великий Бурлук прилетали "Герани" в районе бывшего сыродельного завода, на территории которого было развернуто производство и сбор сухпайков для ВСУ", - сообщил собеседник агентства. Также, по информации подпольщиков, был нанесен удар авиабомбой в районе села Рассоховатого, из леса у которого регулярно вела огонь украинская артиллерия. Источники Лебедева сообщили о вторичной детонации на месте удара.

https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины