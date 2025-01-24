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ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 24.01.2025 (обновлено: 13:16 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/bpl-1995289480.html
ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области
ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области
Удар нанесен в Харьковской области в районе предприятия, где собирают БПЛА, и завода по производству сухпайков для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:08:00+03:00
2025-01-24T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области в районе предприятия, где собирают БПЛА, и завода по производству сухпайков для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В поселке Селекционное прилетела "Герань" в районе бывшего предприятия "Сантехпласт", на территории которого производят сборку и модернизацию БПЛА. В результате прилета удалось повредить подстанцию, находящуюся вблизи с производством, обесточив его... В селе Великий Бурлук прилетали "Герани" в районе бывшего сыродельного завода, на территории которого было развернуто производство и сбор сухпайков для ВСУ", - сообщил собеседник агентства. Также, по информации подпольщиков, был нанесен удар авиабомбой в районе села Рассоховатого, из леса у которого регулярно вела огонь украинская артиллерия. Источники Лебедева сообщили о вторичной детонации на месте удара.
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по месту сборки дронов ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили место сборки дронов и завод сухпайков в Харьковской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель
Российский истребитель - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Российский истребитель. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области в районе предприятия, где собирают БПЛА, и завода по производству сухпайков для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В поселке Селекционное прилетела "Герань" в районе бывшего предприятия "Сантехпласт", на территории которого производят сборку и модернизацию БПЛА. В результате прилета удалось повредить подстанцию, находящуюся вблизи с производством, обесточив его... В селе Великий Бурлук прилетали "Герани" в районе бывшего сыродельного завода, на территории которого было развернуто производство и сбор сухпайков для ВСУ", - сообщил собеседник агентства.
Также, по информации подпольщиков, был нанесен удар авиабомбой в районе села Рассоховатого, из леса у которого регулярно вела огонь украинская артиллерия. Источники Лебедева сообщили о вторичной детонации на месте удара.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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