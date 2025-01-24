https://ria.ru/20250124/biryukov-1995350281.html
Более 25 судов на воздушной подушке патрулируют реки и водоемы Москвы
Более 25 судов на воздушной подушке патрулируют реки и водоемы Москвы - РИА Новости, 24.01.2025
Более 25 судов на воздушной подушке патрулируют реки и водоемы Москвы
Более 25 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:04:00+03:00
2025-01-24T16:04:00+03:00
2025-01-24T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 25 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Обеспечению безопасности на водоемах в зимний период уделяется особое внимание, спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что из-за теплой зимы лед на реках и водоемах хрупкий, поэтому горожанам следует быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами. "Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях. В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", - добавил Бирюков. По его словам, в настоящее время на Москве-реке в районе Карамышевской набережной лед толщиной до 10 сантиметров, в Серебряном бору лед колотый до 4 сантиметров, в остальных местах река свободна ото льда. В заливах и поймах Москвы-реки – от 10 до 16 сантиметров, на Химкинском водохранилище – 19 сантиметров, на внутренних водоемах – 14-24 сантиметра, на прудах в ТиНАО - до 15 сантиметров. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
https://ria.ru/20250116/birjukov-1994669987.html
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
Более 25 судов на воздушной подушке патрулируют реки и водоемы Москвы
Бирюков: более 25 судов на воздушной подушке патрулируют реки и водоемы Москвы
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 25 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обеспечению безопасности на водоемах в зимний период уделяется особое внимание, спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что из-за теплой зимы лед на реках и водоемах хрупкий, поэтому горожанам следует быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами.
"Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях. В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", - добавил Бирюков.
По его словам, в настоящее время на Москве-реке в районе Карамышевской набережной лед толщиной до 10 сантиметров, в Серебряном бору лед колотый до 4 сантиметров, в остальных местах река свободна ото льда. В заливах и поймах Москвы-реки – от 10 до 16 сантиметров, на Химкинском водохранилище – 19 сантиметров, на внутренних водоемах – 14-24 сантиметра, на прудах в ТиНАО - до 15 сантиметров.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.