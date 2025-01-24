Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области сбили БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995247619.html
В Саратовской области сбили БПЛА
В Саратовской области сбили БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
В Саратовской области сбили БПЛА
Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:41:00+03:00
2025-01-24T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В 2.46 мск на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА, все экстренные службы были приведены в полную готовность. "️Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995247119.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области сбили БПЛА

Бусаргин: силы ПВО сбили БПЛА в Саратовской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В 2.46 мск на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА, все экстренные службы были приведены в полную готовность.
"️Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников
06:31
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала