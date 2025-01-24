https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995247619.html
В Саратовской области сбили БПЛА
В Саратовской области сбили БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
В Саратовской области сбили БПЛА
Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:41:00+03:00
2025-01-24T06:41:00+03:00
2025-01-24T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В 2.46 мск на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА, все экстренные службы были приведены в полную готовность. "️Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995247119.html
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саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области сбили БПЛА
Бусаргин: силы ПВО сбили БПЛА в Саратовской области