https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995247619.html

В Саратовской области сбили БПЛА

В Саратовской области сбили БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025

В Саратовской области сбили БПЛА

Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T06:41:00+03:00

2025-01-24T06:41:00+03:00

2025-01-24T06:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В 2.46 мск на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА, все экстренные службы были приведены в полную готовность. "️Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995247119.html

саратовская область

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2025

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саратовская область, роман бусаргин