https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995247119.html
В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников
В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников
Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:31:00+03:00
2025-01-24T06:31:00+03:00
2025-01-24T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
юрий слюсарь
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено семь БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах", - написал он в Telegram-канале.Пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, по его словам, предварительно, нет.
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юрий слюсарь , ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Юрий Слюсарь , Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников
Слюсарь: силы ПВО ночью сбили семь беспилотников в Ростовской области