https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995247119.html

В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников

В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025

В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников

Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T06:31:00+03:00

2025-01-24T06:31:00+03:00

2025-01-24T06:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

юрий слюсарь

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено семь БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах", - написал он в Telegram-канале.Пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, по его словам, предварительно, нет.

https://ria.ru/20250124/minoborony-1995243506.html

ростовская область

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юрий слюсарь , ростовская область, происшествия