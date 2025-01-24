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В Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:27 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995240141.html
В Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА
В Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
В Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА
В Рязанской области ликвидируют последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:27:00+03:00
2025-01-24T03:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
рязань
павел малков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Рязанской области ликвидируют последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперштабе региона. Ранее глава региона Павел Малков сообщал, что обломки БПЛА в результате атаки на Рязань попали в частный дом, возник пожар, который уже ликвидирован, пострадавших нет. "По предварительной информации, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Уточненная информация будет позже", - говорится в сообщении оперштаба.
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происшествия, рязанская область, рязань, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Рязань, Павел Малков
В Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА

Оперштаб: в Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Рязанской области ликвидируют последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
Ранее глава региона Павел Малков сообщал, что обломки БПЛА в результате атаки на Рязань попали в частный дом, возник пожар, который уже ликвидирован, пострадавших нет.
"По предварительной информации, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Уточненная информация будет позже", - говорится в сообщении оперштаба.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьРязаньПавел Малков
 
 
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