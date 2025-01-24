https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995240141.html

В Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА

В Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025

В Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА

В Рязанской области ликвидируют последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T03:27:00+03:00

2025-01-24T03:27:00+03:00

2025-01-24T03:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рязанская область

рязань

павел малков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Рязанской области ликвидируют последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперштабе региона. Ранее глава региона Павел Малков сообщал, что обломки БПЛА в результате атаки на Рязань попали в частный дом, возник пожар, который уже ликвидирован, пострадавших нет. "По предварительной информации, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Уточненная информация будет позже", - говорится в сообщении оперштаба.

https://ria.ru/20250124/pozhar-1995238524.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, рязань, павел малков