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Под Щелковом сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 24.01.2025 (обновлено: 02:30 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995237547.html
Под Щелковом сбили украинский БПЛА
Под Щелковом сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
Под Щелковом сбили украинский БПЛА
Летевший на Москву БПЛА сбит в городском округе Щёлково, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:10:00+03:00
2025-01-24T02:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
щелково
происшествия
москва
коломна
сергей собянин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Летевший на Москву БПЛА сбит в городском округе Щёлково, сообщил мэр Сергей Собянин.Ранее в пятницу он уже сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позже он сообщил о том, что силы ПВО сбили еще два БПЛА в городском округе Подольск. Также еще один вражеский БПЛА был сбит в Троицком административном округе Москвы."ПВО Минобороны в городском округе Щёлково сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
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щелково
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щелково, происшествия, москва, коломна, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Щелково, Происшествия, Москва, Коломна, Сергей Собянин
Под Щелковом сбили украинский БПЛА

Под Щелковом в Подмосковье сбили еще один летевший на Москву украинский дрон

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Летевший на Москву БПЛА сбит в городском округе Щёлково, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ранее в пятницу он уже сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позже он сообщил о том, что силы ПВО сбили еще два БПЛА в городском округе Подольск. Также еще один вражеский БПЛА был сбит в Троицком административном округе Москвы.
"ПВО Минобороны в городском округе Щёлково сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЩелковоПроисшествияМоскваКоломнаСергей Собянин
 
 
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