https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995237547.html
Под Щелковом сбили украинский БПЛА
Под Щелковом сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
Под Щелковом сбили украинский БПЛА
Летевший на Москву БПЛА сбит в городском округе Щёлково, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:10:00+03:00
2025-01-24T02:10:00+03:00
2025-01-24T02:30:00+03:00
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сергей собянин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Летевший на Москву БПЛА сбит в городском округе Щёлково, сообщил мэр Сергей Собянин.Ранее в пятницу он уже сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позже он сообщил о том, что силы ПВО сбили еще два БПЛА в городском округе Подольск. Также еще один вражеский БПЛА был сбит в Троицком административном округе Москвы."ПВО Минобороны в городском округе Щёлково сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250124/mirgorod-1995237412.html
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Специальная военная операция на Украине, Щелково, Происшествия, Москва, Коломна, Сергей Собянин
Под Щелковом сбили украинский БПЛА
Под Щелковом в Подмосковье сбили еще один летевший на Москву украинский дрон