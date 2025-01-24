https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995234644.html
В Московской области отразили атаку беспилотников
В Московской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
В Московской области отразили атаку беспилотников
ПВО отразила атаку летевших на Москву БПЛА в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:11:00+03:00
2025-01-24T01:11:00+03:00
2025-01-24T01:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ПВО отразила атаку летевших на Москву БПЛА в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.На местах работают специалисты экстренных служб.Ранее сообщалось об отражении атак БПЛА в Рязанской, Тульской, Курской и Липецкой областях.Вечером в четверг Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области.
https://ria.ru/20250124/kursk-1995234367.html
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происшествия, коломна, москва, раменское, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Коломна, Москва, Раменское, Сергей Собянин
В Московской области отразили атаку беспилотников
Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотников под Коломной и Раменским