https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995234644.html

В Московской области отразили атаку беспилотников

В Московской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025

В Московской области отразили атаку беспилотников

ПВО отразила атаку летевших на Москву БПЛА в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T01:11:00+03:00

2025-01-24T01:11:00+03:00

2025-01-24T01:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

коломна

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раменское

сергей собянин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ПВО отразила атаку летевших на Москву БПЛА в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.На местах работают специалисты экстренных служб.Ранее сообщалось об отражении атак БПЛА в Рязанской, Тульской, Курской и Липецкой областях.Вечером в четверг Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области.

https://ria.ru/20250124/kursk-1995234367.html

коломна

москва

раменское

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происшествия, коломна, москва, раменское, сергей собянин