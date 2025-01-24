https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995233725.html

Над Рязанской областью уничтожены беспилотники

Над Рязанской областью уничтожены беспилотники - РИА Новости, 24.01.2025

Над Рязанской областью уничтожены беспилотники

БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:49:00+03:00

2025-01-24T00:49:00+03:00

2025-01-24T01:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рязанская область

павел малков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб, сообщил губернатор Павел Малков. "Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты", - написал он в Telegram-канале. Глава региона добавил, что, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.Позже он сообщил, что ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань продолжается. "Нахожусь на рабочем месте, все профильные структуры получили соответствующие поручения", - добавил он.

https://ria.ru/20250123/dron-1995229121.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, павел малков