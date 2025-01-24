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Над Рязанской областью уничтожены беспилотники
Над Рязанской областью уничтожены беспилотники - РИА Новости, 24.01.2025
Над Рязанской областью уничтожены беспилотники
БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:49:00+03:00
2025-01-24T00:49:00+03:00
2025-01-24T01:46:00+03:00
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происшествия
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб, сообщил губернатор Павел Малков. "Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты", - написал он в Telegram-канале. Глава региона добавил, что, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.Позже он сообщил, что ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань продолжается. "Нахожусь на рабочем месте, все профильные структуры получили соответствующие поручения", - добавил он.
https://ria.ru/20250123/dron-1995229121.html
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происшествия, рязанская область, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
Над Рязанской областью уничтожены беспилотники
Губернатор Малков: над Рязанской областью уничтожены БПЛА