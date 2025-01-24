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Над Рязанской областью уничтожены беспилотники - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:49 24.01.2025 (обновлено: 01:46 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995233725.html
Над Рязанской областью уничтожены беспилотники
Над Рязанской областью уничтожены беспилотники - РИА Новости, 24.01.2025
Над Рязанской областью уничтожены беспилотники
БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:49:00+03:00
2025-01-24T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб, сообщил губернатор Павел Малков. "Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты", - написал он в Telegram-канале. Глава региона добавил, что, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.Позже он сообщил, что ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань продолжается. "Нахожусь на рабочем месте, все профильные структуры получили соответствующие поручения", - добавил он.
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происшествия, рязанская область, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
Над Рязанской областью уничтожены беспилотники

Губернатор Малков: над Рязанской областью уничтожены БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб, сообщил губернатор Павел Малков.
"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.
Позже он сообщил, что ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань продолжается. "Нахожусь на рабочем месте, все профильные структуры получили соответствующие поручения", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел Малков
 
 
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