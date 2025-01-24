https://ria.ru/20250124/bespilotnik-1995235994.html

В Подмосковье отразили атаку беспилотников

В Подмосковье отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025

В Подмосковье отразили атаку беспилотников

ПВО отразила атаку летевших на Москву БПЛА в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T01:30:00+03:00

2025-01-24T01:30:00+03:00

2025-01-24T02:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

коломна

московская область (подмосковье)

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984624813_0:36:3056:1755_1920x0_80_0_0_2431dfb67df710b386b5805e504d668b.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ПВО отразила атаку летевших на Москву БПЛА в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.Позднее Собянин сообщил, что еще два БПЛА сбили в Подольском городском округе, по одному — в подмосковном Щелковском городском округе и Троицком административном округе Москвы.В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский временно вводили ограничения для безопасности полетов.На местах работают специалисты экстренных служб.Ранее сообщалось об отражении атак БПЛА в Рязанской, Тульской, Курской и Липецкой областях.Вечером в четверг Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области.

https://ria.ru/20250124/kursk-1995234367.html

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995207673.html

москва

коломна

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, коломна, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины