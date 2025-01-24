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В Подмосковье отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:30 24.01.2025 (обновлено: 02:58 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/bespilotnik-1995235994.html
В Подмосковье отразили атаку беспилотников
В Подмосковье отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
В Подмосковье отразили атаку беспилотников
ПВО отразила атаку летевших на Москву БПЛА в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:30:00+03:00
2025-01-24T02:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
коломна
московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ПВО отразила атаку летевших на Москву БПЛА в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.Позднее Собянин сообщил, что еще два БПЛА сбили в Подольском городском округе, по одному — в подмосковном Щелковском городском округе и Троицком административном округе Москвы.В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский временно вводили ограничения для безопасности полетов.На местах работают специалисты экстренных служб.Ранее сообщалось об отражении атак БПЛА в Рязанской, Тульской, Курской и Липецкой областях.Вечером в четверг Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области.
https://ria.ru/20250124/kursk-1995234367.html
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москва, коломна, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Коломна, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины

В Подмосковье отразили атаку беспилотников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ПВО отразила атаку летевших на Москву БПЛА в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.
Позднее Собянин сообщил, что еще два БПЛА сбили в Подольском городском округе, по одному — в подмосковном Щелковском городском округе и Троицком административном округе Москвы.
Последствия падения обломков БПЛА в Курске. 24 января 2025 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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00:58
В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский временно вводили ограничения для безопасности полетов.
На местах работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось об отражении атак БПЛА в Рязанской, Тульской, Курской и Липецкой областях.
Вечером в четверг Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Брянского химического завода в ходе рабочей поездки в Брянскую область. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваКоломнаМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинДомодедово (аэропорт)Вооруженные силы Украины
 
 
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