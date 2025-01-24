ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за сутки
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Свыше 80 раз украинские военные обстреляли приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В пятницу глава области опубликовал в своем Telegram-канале статистику об ударах ВСУ по региону за 23 января, согласно которой украинские войска нанесли удары по 33 населенным пунктам девяти муниципалитетов области. В общей сложности был выпущен 81 снаряд и зафиксировано 63 атаки с использованием беспилотников. По данным губернатора, наибольшему обстрелу подверглись Грайворонский муниципальный округ и Краснояружский район. Повреждения получили 16 жилых домов, три автомобиля, две линии электропередачи и здание сельхозпредприятия.
"В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Отрадное, Петровка, Репное, Толоконное, Устинка, Черемошное и хутору Церковный выпущено 3 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 беспилотников, из которых 6 сбиты системой ПВО. Ранен мирный житель", – написал Гладков.
По информации губернатора, село Цаповка Борисовского района подверглось обстрелу с применением 16 боеприпасов. Пять беспилотников сбиты над Валуйским муниципальным округом. Сёла Коновалово и Тишанка Волоконовского района обстреляны пятью снарядами и атакованы двумя БПЛА.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Заречье-Первое, Козинка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущено 23 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и зафиксированы атаки 11 беспилотников, 2 из которых сбиты", – уточнил глава региона.
Как он сообщил, система ПВО сбила два беспилотника над Ивнянским районом, шесть – над Ракитянским районом. В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка подверглись пяти обстрелам с применением 33 боеприпасов, были нанесены удары 19 беспилотниками, четыре из которых сбили.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Середа, хуторам Марьино, Мухин и Панков произведён обстрел, в ходе которого выпущен один снаряд, и совершены атаки 9 беспилотников, из которых 6 были сбиты. Повреждено здание сельхозпредприятия", – добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.