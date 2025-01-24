https://ria.ru/20250124/belgorod-1995279467.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки - РИА Новости, 24.01.2025

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки

Свыше 80 раз украинские военные обстреляли приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:22:00+03:00

2025-01-24T11:22:00+03:00

2025-01-24T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

октябрьский

белгородская область

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_cd9096c718b8f1f19dcd9606a001abce.jpg

БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Свыше 80 раз украинские военные обстреляли приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В пятницу глава области опубликовал в своем Telegram-канале статистику об ударах ВСУ по региону за 23 января, согласно которой украинские войска нанесли удары по 33 населенным пунктам девяти муниципалитетов области. В общей сложности был выпущен 81 снаряд и зафиксировано 63 атаки с использованием беспилотников. По данным губернатора, наибольшему обстрелу подверглись Грайворонский муниципальный округ и Краснояружский район. Повреждения получили 16 жилых домов, три автомобиля, две линии электропередачи и здание сельхозпредприятия. "В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Отрадное, Петровка, Репное, Толоконное, Устинка, Черемошное и хутору Церковный выпущено 3 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 беспилотников, из которых 6 сбиты системой ПВО. Ранен мирный житель", – написал Гладков. По информации губернатора, село Цаповка Борисовского района подверглось обстрелу с применением 16 боеприпасов. Пять беспилотников сбиты над Валуйским муниципальным округом. Сёла Коновалово и Тишанка Волоконовского района обстреляны пятью снарядами и атакованы двумя БПЛА. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Заречье-Первое, Козинка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущено 23 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и зафиксированы атаки 11 беспилотников, 2 из которых сбиты", – уточнил глава региона. Как он сообщил, система ПВО сбила два беспилотника над Ивнянским районом, шесть – над Ракитянским районом. В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка подверглись пяти обстрелам с применением 33 боеприпасов, были нанесены удары 19 беспилотниками, четыре из которых сбили. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Середа, хуторам Марьино, Мухин и Панков произведён обстрел, в ходе которого выпущен один снаряд, и совершены атаки 9 беспилотников, из которых 6 были сбиты. Повреждено здание сельхозпредприятия", – добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250124/de-1995263385.html

https://ria.ru/20250124/bazy-1995249550.html

октябрьский

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вячеслав гладков, октябрьский, белгородская область, белгородский район