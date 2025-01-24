https://ria.ru/20250124/bazy-1995249550.html

Боевиков ВСУ готовили к нападению на Суджу в Британии, сообщил перебежчик

Боевиков ВСУ готовили к нападению на Суджу в Британии, сообщил перебежчик - РИА Новости, 24.01.2025

Боевиков ВСУ готовили к нападению на Суджу в Британии, сообщил перебежчик

Британские инструкторы на своей базе готовили украинских военных к нападению на Суджу в Курской области, сообщил РИА Новости сбежавший в Россию из... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T07:15:00+03:00

2025-01-24T07:15:00+03:00

2025-01-24T08:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

россия

вооруженные силы украины

великобритания

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ГЕНИЧЕСК, 24 янв — РИА Новости. Британские инструкторы на своей базе готовили украинских военных к нападению на Суджу в Курской области, сообщил РИА Новости сбежавший в Россию из Великобритании боец ВСУ Валерий Федорович С."На специальном полигоне в Даунхолме несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали нас стрельбе из гранатомета NLAW. После обучения нас должны были отправить в город Суджа Курской области", — заявил собеседник агентства.Перебежчик передал РИА Новости видео с британской базы, расположенной в графстве Северный Йоркшир."На этих кадрах видны наши жилые помещения на военной базе около городка Даунхолм. Это, так сказать, казармы", — пояснил военный.На видео запечатлен первый этаж казарм, где была расквартирована часть Валерия. В полупустых помещениях находятся украинские военные, их оружие и личные вещи. Кроме того, на кадры попало стрельбище и занятия по стрелковой подготовке, упражнения группы украинских военных по штурму здания через окно.Военного, сбежавшего в Россию в начале 2025 года, насильно мобилизовали в Киеве в октябре 2024-го.

https://ria.ru/20241226/katastrofa-1991360659.html

https://ria.ru/20250110/sudzha-1993085626.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджа

курская область

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на Суджу Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на город Суджа Курской области, рассказал РИА Новости бежавший украинский военный. Он передал в распоряжение агентства видео с военной базы у города Даунхолм, где проходила подготовка боевиков ВСУ. 2025-01-24T07:15 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, великобритания