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Боевиков ВСУ готовили к нападению на Суджу в Британии, сообщил перебежчик - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 24.01.2025 (обновлено: 08:51 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/bazy-1995249550.html
Боевиков ВСУ готовили к нападению на Суджу в Британии, сообщил перебежчик
Боевиков ВСУ готовили к нападению на Суджу в Британии, сообщил перебежчик - РИА Новости, 24.01.2025
Боевиков ВСУ готовили к нападению на Суджу в Британии, сообщил перебежчик
Британские инструкторы на своей базе готовили украинских военных к нападению на Суджу в Курской области, сообщил РИА Новости сбежавший в Россию из... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:15:00+03:00
2025-01-24T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
россия
вооруженные силы украины
великобритания
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ГЕНИЧЕСК, 24 янв — РИА Новости. Британские инструкторы на своей базе готовили украинских военных к нападению на Суджу в Курской области, сообщил РИА Новости сбежавший в Россию из Великобритании боец ВСУ Валерий Федорович С."На специальном полигоне в Даунхолме несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали нас стрельбе из гранатомета NLAW. После обучения нас должны были отправить в город Суджа Курской области", — заявил собеседник агентства.Перебежчик передал РИА Новости видео с британской базы, расположенной в графстве Северный Йоркшир."На этих кадрах видны наши жилые помещения на военной базе около городка Даунхолм. Это, так сказать, казармы", — пояснил военный.На видео запечатлен первый этаж казарм, где была расквартирована часть Валерия. В полупустых помещениях находятся украинские военные, их оружие и личные вещи. Кроме того, на кадры попало стрельбище и занятия по стрелковой подготовке, упражнения группы украинских военных по штурму здания через окно.Военного, сбежавшего в Россию в начале 2025 года, насильно мобилизовали в Киеве в октябре 2024-го.
https://ria.ru/20241226/katastrofa-1991360659.html
https://ria.ru/20250110/sudzha-1993085626.html
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суджа
курская область
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Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на Суджу
Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на город Суджа Курской области, рассказал РИА Новости бежавший украинский военный. Он передал в распоряжение агентства видео с военной базы у города Даунхолм, где проходила подготовка боевиков ВСУ.
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суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания
Боевиков ВСУ готовили к нападению на Суджу в Британии, сообщил перебежчик

Украинский перебежчик: бойцов ВСУ готовили к нападению на Суджу в Британии

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ГЕНИЧЕСК, 24 янв — РИА Новости. Британские инструкторы на своей базе готовили украинских военных к нападению на Суджу в Курской области, сообщил РИА Новости сбежавший в Россию из Великобритании боец ВСУ Валерий Федорович С.
"На специальном полигоне в Даунхолме несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали нас стрельбе из гранатомета NLAW. После обучения нас должны были отправить в город Суджа Курской области", — заявил собеседник агентства.
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Перебежчик передал РИА Новости видео с британской базы, расположенной в графстве Северный Йоркшир.
"На этих кадрах видны наши жилые помещения на военной базе около городка Даунхолм. Это, так сказать, казармы", — пояснил военный.
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На видео запечатлен первый этаж казарм, где была расквартирована часть Валерия. В полупустых помещениях находятся украинские военные, их оружие и личные вещи. Кроме того, на кадры попало стрельбище и занятия по стрелковой подготовке, упражнения группы украинских военных по штурму здания через окно.
Военного, сбежавшего в Россию в начале 2025 года, насильно мобилизовали в Киеве в октябре 2024-го.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 тысяч человек, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 БТР, 1608 боевых бронированных машин, 1596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО.

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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВеликобритания
 
 
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