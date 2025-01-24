БАПОР прекратит свою деятельность в Израиле
БАПОР прекратит свою деятельность в Иерусалиме до 30 января
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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ООН, 24 янв – РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно прекратить свою деятельность в Иерусалиме и освободить занимаемые помещения до 30 января, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
"БАПОР обязано прекратить свою деятельность в Иерусалиме и покинуть все помещения, в которых оно работает в городе, не позднее 30 января 2025 года", – говорится в заявлении постпреда Израиля.
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Данон направил соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
В конце октября 2024 года израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН. Позднее постпред Израиля в ООН Дэнни Данон сообщил, что его государство проинформировало председателя Генассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с БАПОР.
МИД РФ отреагировал на запрет агентства Израилем, заявив, что эта мера нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН. В ведомстве подчеркнули, что подобный запрет станет еще одной формой коллективного наказания для палестинцев, которые из-за него могут лишиться последних средств к выживанию на фоне беспрецедентной эскалации насилия.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
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