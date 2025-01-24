https://ria.ru/20250124/banan-1995358049.html

Глава Минсельхоза объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России

Глава Минсельхоза объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России - РИА Новости, 24.01.2025

Глава Минсельхоза объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России

России сейчас проще и дешевле импортировать бананы, но если отечественному фермеру будет выгодно их выращивать, то "почему нет", заявила министр сельского... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:35:00+03:00

2025-01-24T16:35:00+03:00

2025-01-24T16:39:00+03:00

экономика

россия

эквадор

оксана лут

андрей платонов

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. России сейчас проще и дешевле импортировать бананы, но если отечественному фермеру будет выгодно их выращивать, то "почему нет", заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом форуме "Развитие малого агробизнеса России". Ранее в пятницу генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на этом же форуме сказал, что ассоциация планирует к концу года представить российские бананы. "Это же вопрос экономики. Вот почему казахстанские коллеги выращивают бананы? Потому что у них привезти банан из Эквадора гораздо дороже, чем вырастить свой. Вот они посчитали, у них получается себестоимость банана, производства в теплице с учетом их газа, да и с учетом их мощностей дешевле, чем везти... Пока у нас эти бананы проще и дешевле импортировать. И это нормально, это должна быть там международная кооперация с кем это возможно, нужно это делать", - заявил Лут. Однако, она добавила, что если для фермеров это будет выгодно и в этом "будет экономика, и это будет наш производитель, будет на этом зарабатывать, почему нет"?

https://rsport.ria.ru/20240715/zheltye-ili-zelenye-banany-1959194991.html

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экономика, россия, эквадор, оксана лут, андрей платонов