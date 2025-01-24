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МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море - РИА Новости, 24.01.2025
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11:12 24.01.2025 (обновлено: 11:31 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/baltika-1995280782.html
МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море
МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море - РИА Новости, 24.01.2025
МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море
НАТО не удастся превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Россия сделает все, чтобы ее интересы были защищены, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:12:00+03:00
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россия
нато
балтийское море
хельсинки
александр грушко
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. НАТО не удастся превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Россия сделает все, чтобы ее интересы были защищены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Использование (НАТО) таких терминов, как "контроль" - это еще одно свидетельство мечтаний в НАТО превратить Балтийское море во внутреннее озеро, как они любят это хлестко говорить на публике. Но этого не произойдет по многим причинам. И одна из главных - что этого не допустит РФ. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы наши интересы - речь идет и об акватории, и в целом о регионе Балтийского моря - были надежно защищены, ограждены. Это касается военной составляющей", - заявил Грушко в интервью телеканалу "Россия 24".Он отметил, что Россия внимательно следит за шагами НАТО и его планами."У этих планов натовских никакой перспективы нет. Мы хотим, чтобы Балтийское море было морем сотрудничества, морем взаимодействия, морем, через которое осуществляется торговля, пролегают веками торговые пути", - подчеркнул он."Что касается определения конкретных мер, то их надо будет определять с учетом той активности, которая будет развиваться НАТО или отдельными странами НАТО в акватории Балтийского моря ", - добавил Грушко.При этом он усомнился, что 10 кораблей, которые страны НАТО выдвинули в Балтийское море в рамках операции "Балтийский часовой", смогут что-то контролировать. В то же время он призвал пристально следить за "риторикой недругов России".В Хельсинки 14 января прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека альянса Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам встречи на высшем уровне говорилось, что организация начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений подводных кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер.
https://ria.ru/20250116/nato-1993990461.html
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россия, нато, балтийское море, хельсинки, александр грушко, марк рютте, в мире
Россия, НАТО, Балтийское море, Хельсинки, Александр Грушко, Марк Рютте, В мире
МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море

Грушко: Россия сделает все, чтобы ее интересы в Балтийском море были защищены

© Фото : HavariekommandoБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Havariekommando
Балтийское море. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. НАТО не удастся превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Россия сделает все, чтобы ее интересы были защищены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Использование (НАТО) таких терминов, как "контроль" - это еще одно свидетельство мечтаний в НАТО превратить Балтийское море во внутреннее озеро, как они любят это хлестко говорить на публике. Но этого не произойдет по многим причинам. И одна из главных - что этого не допустит РФ. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы наши интересы - речь идет и об акватории, и в целом о регионе Балтийского моря - были надежно защищены, ограждены. Это касается военной составляющей", - заявил Грушко в интервью телеканалу "Россия 24".
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Он отметил, что Россия внимательно следит за шагами НАТО и его планами.
"У этих планов натовских никакой перспективы нет. Мы хотим, чтобы Балтийское море было морем сотрудничества, морем взаимодействия, морем, через которое осуществляется торговля, пролегают веками торговые пути", - подчеркнул он.
"Что касается определения конкретных мер, то их надо будет определять с учетом той активности, которая будет развиваться НАТО или отдельными странами НАТО в акватории Балтийского моря ", - добавил Грушко.
При этом он усомнился, что 10 кораблей, которые страны НАТО выдвинули в Балтийское море в рамках операции "Балтийский часовой", смогут что-то контролировать. В то же время он призвал пристально следить за "риторикой недругов России".
В Хельсинки 14 января прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека альянса Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам встречи на высшем уровне говорилось, что организация начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений подводных кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер.
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РоссияНАТОБалтийское мореХельсинкиАлександр ГрушкоМарк РюттеВ мире
 
 
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