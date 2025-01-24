https://ria.ru/20250124/armeniya-1995338291.html

Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в ЕС

Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в ЕС - РИА Новости, 24.01.2025

Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в ЕС

Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции одобрила законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС, сообщил ее глава Арман Егоян. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:58:00+03:00

2025-01-24T14:58:00+03:00

2025-01-24T16:16:00+03:00

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ЕРЕВАН, 24 янв — РИА Новости. Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции одобрила законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС, сообщил ее глава Арман Егоян."Комиссия вынесла положительное заключение по законопроекту, он будет внесен в повестку предстоящей парламентской четырехдневки, которая начнется 11 февраля", — заявил он.Оппозиция в голосовании не участвовала.Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к ЕС.Вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал в начале января, что Москва считает обсуждение в Ереване вступления в Евросоюз началом выхода из ЕАЭС. Он назвал это суверенным выбором республики, однако подчеркнул, что эти два союза несовместимы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что, прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу.Он привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности.Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994783125.html

https://ria.ru/20250121/armeniya-1994801904.html

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армения, евросоюз, в мире, россия, москва, дмитрий песков, евразийский экономический союз, алексей оверчук