https://ria.ru/20250123/zhurnalistka-1995091760.html

Суд заочно вынес приговор украинской журналистке Соколовской

Суд заочно вынес приговор украинской журналистке Соколовской - РИА Новости, 23.01.2025

Суд заочно вынес приговор украинской журналистке Соколовской

Суд в Москве заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщается в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:48:00+03:00

2025-01-23T10:48:00+03:00

2025-01-23T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7 годам 6 месяцам колонии. Приговором суда она признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)", - говорится в сообщении.Кроме того, суд лишил ее права четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов."Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.Установлено, что Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

https://ria.ru/20241221/shpionazh-1990559046.html

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