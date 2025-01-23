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Экс-советник Трампа счел выборы после урегулирования риском для Зеленского - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 23.01.2025 (обновлено: 15:04 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995139553.html
Экс-советник Трампа счел выборы после урегулирования риском для Зеленского
Экс-советник Трампа счел выборы после урегулирования риском для Зеленского - РИА Новости, 23.01.2025
Экс-советник Трампа счел выборы после урегулирования риском для Зеленского
Урегулирование украинского конфликта повлечёт за собой выборы президента страны, что является уязвимым моментом для Владимира Зеленского, написал бывший старший РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:03:00+03:00
2025-01-23T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Урегулирование украинского конфликта повлечёт за собой выборы президента страны, что является уязвимым моментом для Владимира Зеленского, написал бывший старший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в статье для издания Newsweek. "Любая пауза в боевых действиях, будь то временное прекращение огня или более долгосрочный договор о перемирии, должна привести непосредственно к просроченным выборам в Украине. В этот момент Зеленский сразу становится политически уязвимым", - заявил экс-советник Трампа. Кортес подчеркивает, что, согласно последним опросам, Зеленский на фоне усталости украинцев от военного конфликта и обвинений киевского режима в коррупции не пользуется популярностью среди общественности. Кроме того, ранее демонстрировавший максималистский подход и выдвигавший агрессивные требования к США Зеленский сильно изменил риторику, в частности, заявив после победы Трампа на выборах, что Украина должна сделать всё, чтобы завершить конфликт дипломатическим путем в 2025 году, говорится в материале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменить закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.
https://ria.ru/20250123/unherd-1995113991.html
https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Экс-советник Трампа счел выборы после урегулирования риском для Зеленского

Экс-советник Трампа: Зеленский станет политически уязвимым после урегулирования

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Урегулирование украинского конфликта повлечёт за собой выборы президента страны, что является уязвимым моментом для Владимира Зеленского, написал бывший старший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в статье для издания Newsweek.
"Любая пауза в боевых действиях, будь то временное прекращение огня или более долгосрочный договор о перемирии, должна привести непосредственно к просроченным выборам в Украине. В этот момент Зеленский сразу становится политически уязвимым", - заявил экс-советник Трампа.
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Кортес подчеркивает, что, согласно последним опросам, Зеленский на фоне усталости украинцев от военного конфликта и обвинений киевского режима в коррупции не пользуется популярностью среди общественности.
Кроме того, ранее демонстрировавший максималистский подход и выдвигавший агрессивные требования к США Зеленский сильно изменил риторику, в частности, заявив после победы Трампа на выборах, что Украина должна сделать всё, чтобы завершить конфликт дипломатическим путем в 2025 году, говорится в материале.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменить закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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