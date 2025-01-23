https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995136211.html

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 23.01.2025

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Без России закончить конфликт дипломатически невозможно, признал Владимир Зеленский в интервью Bloomberg на экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:48:00+03:00

2025-01-23T14:48:00+03:00

2025-01-23T14:48:00+03:00

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сша

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

всемирный экономический форум в давосе

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Без России закончить конфликт дипломатически невозможно, признал Владимир Зеленский в интервью Bloomberg на экономическом форуме в Давосе."Я буду делать все, чтобы это приблизить. Если будет справедливое соглашение, и если президент Трамп, как мне кажется, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну", — сказал политик.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.

https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995098360.html

https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, всемирный экономический форум в давосе