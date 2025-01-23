На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского против России
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе об отправке западного контингента на Украину.
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"Никаких солдат этому (дрянному) комику. Пускай разбирается с последствиями допущенных при кастинге ошибок", — написал KYC.
"Наши дети не станут проливать кровь за этого клоуна", — указал пользователь Leloo.
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"Да кто же его наконец заткнет? Почему мы позволяем ему нести этот бред? Неужели наши политики не видят, что с этим человеком что-то серьезно не так?" — поинтересовался Dany L.
"Даже украинцы больше не хотят защищать режим Зеленского (см. случаи массового дезертирства). Так с какой стати нам это делать? Причем еще и бесплатно", — отметил Epictète.
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"Двести тысяч солдат? Еще чего! Пускай лучше заберут всех этих украинских беженцев. Мы даже не можем их разместить, а теперь еще и хотим послать наши войска", — резюмировал JEANMIP.
Агентство Reuters сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
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