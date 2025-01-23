https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995098360.html

На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского против России

На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского против России - РИА Новости, 23.01.2025

На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского против России

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе об отправке западного контингента на... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:34:00+03:00

2025-01-23T11:34:00+03:00

2025-01-23T11:34:00+03:00

россия

украина

давос

дональд трамп

владимир зеленский

всемирный экономический форум в давосе

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994884103_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_5e6f7c2e8923f5d093627d4c6c619295.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе об отправке западного контингента на Украину."Никаких солдат этому (дрянному) комику. Пускай разбирается с последствиями допущенных при кастинге ошибок", — написал KYC."Наши дети не станут проливать кровь за этого клоуна", — указал пользователь Leloo."Да кто же его наконец заткнет? Почему мы позволяем ему нести этот бред? Неужели наши политики не видят, что с этим человеком что-то серьезно не так?" — поинтересовался Dany L."Даже украинцы больше не хотят защищать режим Зеленского (см. случаи массового дезертирства). Так с какой стати нам это делать? Причем еще и бесплатно", — отметил Epictète."Двести тысяч солдат? Еще чего! Пускай лучше заберут всех этих украинских беженцев. Мы даже не можем их разместить, а теперь еще и хотим послать наши войска", — резюмировал JEANMIP.Накануне Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран. В четверг газета Financial Times писала, что отправка 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой говорил политик на экономическом форуме, невозможна.Агентство Reuters сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html

https://ria.ru/20250123/ultimatum-1995081030.html

https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html

россия

украина

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, давос, дональд трамп, владимир зеленский, всемирный экономический форум в давосе, дмитрий песков, в мире