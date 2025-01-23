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На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского против России - РИА Новости, 23.01.2025
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11:34 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995098360.html
На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского против России
На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского против России - РИА Новости, 23.01.2025
На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского против России
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе об отправке западного контингента на... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:34:00+03:00
2025-01-23T11:34:00+03:00
россия
украина
давос
дональд трамп
владимир зеленский
всемирный экономический форум в давосе
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе об отправке западного контингента на Украину."Никаких солдат этому (дрянному) комику. Пускай разбирается с последствиями допущенных при кастинге ошибок", — написал KYC."Наши дети не станут проливать кровь за этого клоуна", — указал пользователь Leloo."Да кто же его наконец заткнет? Почему мы позволяем ему нести этот бред? Неужели наши политики не видят, что с этим человеком что-то серьезно не так?" — поинтересовался Dany L."Даже украинцы больше не хотят защищать режим Зеленского (см. случаи массового дезертирства). Так с какой стати нам это делать? Причем еще и бесплатно", — отметил Epictète."Двести тысяч солдат? Еще чего! Пускай лучше заберут всех этих украинских беженцев. Мы даже не можем их разместить, а теперь еще и хотим послать наши войска", — резюмировал JEANMIP.Накануне Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран. В четверг газета Financial Times писала, что отправка 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой говорил политик на экономическом форуме, невозможна.Агентство Reuters сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html
https://ria.ru/20250123/ultimatum-1995081030.html
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РИА Новости
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россия, украина, давос, дональд трамп, владимир зеленский, всемирный экономический форум в давосе, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Давос, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Всемирный экономический форум в Давосе, Дмитрий Песков, В мире

На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского против России

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе об отправке западного контингента на Украину.
«
"Никаких солдат этому (дрянному) комику. Пускай разбирается с последствиями допущенных при кастинге ошибок", — написал KYC.
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"Наши дети не станут проливать кровь за этого клоуна", — указал пользователь Leloo.
«
"Да кто же его наконец заткнет? Почему мы позволяем ему нести этот бред? Неужели наши политики не видят, что с этим человеком что-то серьезно не так?" — поинтересовался Dany L.
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"Даже украинцы больше не хотят защищать режим Зеленского (см. случаи массового дезертирства). Так с какой стати нам это делать? Причем еще и бесплатно", — отметил Epictète.
«
"Двести тысяч солдат? Еще чего! Пускай лучше заберут всех этих украинских беженцев. Мы даже не можем их разместить, а теперь еще и хотим послать наши войска", — резюмировал JEANMIP.
Накануне Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран. В четверг газета Financial Times писала, что отправка 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой говорил политик на экономическом форуме, невозможна.
Агентство Reuters сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе
Вчера, 09:04
 
РоссияУкраинаДавосДональд ТрампВладимир ЗеленскийВсемирный экономический форум в ДавосеДмитрий ПесковВ мире
 
 
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