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На Западе одной фразой поставили Зеленского на место после слов в Давосе
На Западе одной фразой поставили Зеленского на место после слов в Давосе - РИА Новости, 23.01.2025
На Западе одной фразой поставили Зеленского на место после слов в Давосе
Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за его слова на Всемирном экономическом форуме в Давосе о... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T03:58:00+03:00
2025-01-23T03:58:00+03:00
2025-01-23T03:58:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за его слова на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении контингента иностранных войск на Украине.На опубликованном журналистом видео глава киевского режима рассуждает о том, что Украине нужен миротворческий контингент вдоль линии фронта "для обеспечения безопасности", но, по версии Зеленского, это невозможно без участия США из-за риска раскола НАТО."Он знает, что это конец", — написал Боуз.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.Кроме того, Зеленский во время общения с журналистами на мероприятии обвинил западные страны во вранье о скором приглашении Украины в Североатлантический альянс.
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В мире, Украина, Давос, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, НАТО, Всемирный экономический форум в Давосе
На Западе одной фразой поставили Зеленского на место после слов в Давосе
Журналист Боуз о словах Зеленского в Давосе: он знает, что все кончено