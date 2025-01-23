https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995062371.html

На Западе одной фразой поставили Зеленского на место после слов в Давосе

На Западе одной фразой поставили Зеленского на место после слов в Давосе - РИА Новости, 23.01.2025

На Западе одной фразой поставили Зеленского на место после слов в Давосе

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за его слова на Всемирном экономическом форуме в Давосе о... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T03:58:00+03:00

2025-01-23T03:58:00+03:00

2025-01-23T03:58:00+03:00

в мире

украина

давос

сша

владимир зеленский

чей боуз

нато

всемирный экономический форум в давосе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939313_103:56:2990:1680_1920x0_80_0_0_940fda9031a3d6a25a3793f1049cd631.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за его слова на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении контингента иностранных войск на Украине.На опубликованном журналистом видео глава киевского режима рассуждает о том, что Украине нужен миротворческий контингент вдоль линии фронта "для обеспечения безопасности", но, по версии Зеленского, это невозможно без участия США из-за риска раскола НАТО."Он знает, что это конец", — написал Боуз.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.Кроме того, Зеленский во время общения с журналистами на мероприятии обвинил западные страны во вранье о скором приглашении Украины в Североатлантический альянс.

https://ria.ru/20250122/unherd-1994949923.html

https://ria.ru/20250120/pushkov-1994707245.html

украина

давос

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, давос, сша, владимир зеленский, чей боуз, нато, всемирный экономический форум в давосе