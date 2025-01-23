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"Меняет риторику": в США забили тревогу из-за новой угрозы Зеленскому - РИА Новости, 23.01.2025
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03:15 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995061598.html
"Меняет риторику": в США забили тревогу из-за новой угрозы Зеленскому
"Меняет риторику": в США забили тревогу из-за новой угрозы Зеленскому - РИА Новости, 23.01.2025
"Меняет риторику": в США забили тревогу из-за новой угрозы Зеленскому
Глава киевского режима Владимир Зеленский становится политически уязвимым после вступления Дональда Трампа в должность президента США из-за необходимости... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T03:15:00+03:00
2025-01-23T03:15:00+03:00
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владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский становится политически уязвимым после вступления Дональда Трампа в должность президента США из-за необходимости проведения выборов на Украине. Такое мнение в своей статье для американского журнала Newsweek высказал экс-советник Трампа и Джей-Ди Вэнса Стив Кортес."Любая пауза в боевых действиях, будь то временное прекращение огня или более длительный договор о перемирии, должна напрямую привести к уже запоздалым выборам на Украине", — пишет автор материала.По данным издания, на фоне перспективы прекращения боевых действий и прихода новой администрации в Белый дом Зеленский меняет свою позицию по способам урегулирования конфликта: от радикальных требований в адрес партнеров до признания необходимости урегулирования конфликта дипломатическим путем."Сам Зеленский, который ранее демонстрировал максималистский подход к конфликту и выдвигал агрессивные требования к США, теперь резко меняет свою риторику", — говорится в статье.При этом, отмечает автор, популярность Зеленского среди населения Украины "растоптана" из-за усталости от военных действий и разгула коррупции."Но подрыв доверия — это не только война, это также широко распространенные, заслуживающие доверия обвинения в коррупции в адрес Зеленского в отдельности и его союзников в целом, включая крайне противоречивого начальника офиса (Зеленского. — Прим. ред.) Андрея Ермака", — считает Кортес.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".Проведенное на Украине в сентябре исследование продемонстрировало, что почти 70% жителей страны считают необходимым провести выборы, несмотря на военное положение.В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после прекращения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нем.Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995054893.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Владимир Путин
"Меняет риторику": в США забили тревогу из-за новой угрозы Зеленскому

Newsweek: Зеленский стал политически уязвим после избрания Трампа

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский становится политически уязвимым после вступления Дональда Трампа в должность президента США из-за необходимости проведения выборов на Украине. Такое мнение в своей статье для американского журнала Newsweek высказал экс-советник Трампа и Джей-Ди Вэнса Стив Кортес.
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"Любая пауза в боевых действиях, будь то временное прекращение огня или более длительный договор о перемирии, должна напрямую привести к уже запоздалым выборам на Украине", — пишет автор материала.
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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По данным издания, на фоне перспективы прекращения боевых действий и прихода новой администрации в Белый дом Зеленский меняет свою позицию по способам урегулирования конфликта: от радикальных требований в адрес партнеров до признания необходимости урегулирования конфликта дипломатическим путем.
"Сам Зеленский, который ранее демонстрировал максималистский подход к конфликту и выдвигал агрессивные требования к США, теперь резко меняет свою риторику", — говорится в статье.
При этом, отмечает автор, популярность Зеленского среди населения Украины "растоптана" из-за усталости от военных действий и разгула коррупции.
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"Но подрыв доверия — это не только война, это также широко распространенные, заслуживающие доверия обвинения в коррупции в адрес Зеленского в отдельности и его союзников в целом, включая крайне противоречивого начальника офиса (Зеленского. — Прим. ред.) Андрея Ермака", — считает Кортес.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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Проведенное на Украине в сентябре исследование продемонстрировало, что почти 70% жителей страны считают необходимым провести выборы, несмотря на военное положение.
В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после прекращения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нем.
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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