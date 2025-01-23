"Меняет риторику": в США забили тревогу из-за новой угрозы Зеленскому
Newsweek: Зеленский стал политически уязвим после избрания Трампа
© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский становится политически уязвимым после вступления Дональда Трампа в должность президента США из-за необходимости проведения выборов на Украине. Такое мнение в своей статье для американского журнала Newsweek высказал экс-советник Трампа и Джей-Ди Вэнса Стив Кортес.
«
"Любая пауза в боевых действиях, будь то временное прекращение огня или более длительный договор о перемирии, должна напрямую привести к уже запоздалым выборам на Украине", — пишет автор материала.
По данным издания, на фоне перспективы прекращения боевых действий и прихода новой администрации в Белый дом Зеленский меняет свою позицию по способам урегулирования конфликта: от радикальных требований в адрес партнеров до признания необходимости урегулирования конфликта дипломатическим путем.
"Сам Зеленский, который ранее демонстрировал максималистский подход к конфликту и выдвигал агрессивные требования к США, теперь резко меняет свою риторику", — говорится в статье.
При этом, отмечает автор, популярность Зеленского среди населения Украины "растоптана" из-за усталости от военных действий и разгула коррупции.
"Но подрыв доверия — это не только война, это также широко распространенные, заслуживающие доверия обвинения в коррупции в адрес Зеленского в отдельности и его союзников в целом, включая крайне противоречивого начальника офиса (Зеленского. — Прим. ред.) Андрея Ермака", — считает Кортес.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Проведенное на Украине в сентябре исследование продемонстрировало, что почти 70% жителей страны считают необходимым провести выборы, несмотря на военное положение.
В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после прекращения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нем.
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".