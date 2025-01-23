https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995022572.html

Синдром вахтера: Приднестровье и Молдавия стали заложниками Зеленского

Синдром вахтера: Приднестровье и Молдавия стали заложниками Зеленского - РИА Новости, 23.01.2025

Синдром вахтера: Приднестровье и Молдавия стали заложниками Зеленского

Верный способ поднять самооценку для слабака — оттоптаться на том, кто еще слабее. Это справедливо для Киева, который сейчас терпит неудачи по всем фронтам — от РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:06:00+03:00

аналитика

молдавия

украина

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995010739_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_9d4c2b3b799431da704e79585c2d9180.jpg

Верный способ поднять самооценку для слабака — оттоптаться на том, кто еще слабее. Это справедливо для Киева, который сейчас терпит неудачи по всем фронтам — от военных до дипломатических. Слабым и частичным утешением для киевского режима может служить тот факт, что в полной зависимости от его доброй воли оказалась соседняя Молдавия, в которой с нового года расширяется энергетический кризис.Сейчас его связывают преимущественно с Приднестровьем, куда с 1 января перестал поступать транзитом через Украину российский газ. Но проблемы Приднестровья сегодня — это проблемы всей Молдавии в ее международно признанных границах завтра. Потому что российского газа больше нет у всей Молдавии. Только у левого берега (Приднестровья) изначально отсутствуют альтернативы. У правого берега (Кишинева и подконтрольной ему части страны) они пока есть — поставки СПГ из Румынии и тому подобное. Но эти альтернативы возможны только как временное решение. Кишинев и самый дешевый на рынке российский газ не тянул по рыночной стоимости, а альтернативы намного дороже. Иллюзии, что Евросоюз, Румыния или какой-либо еще западный спонсор будут оплачивать молдаванам энергопотребление не в качестве разовой гуманитарной помощи, а всегда, в республике непопулярны.О молдавском энергокризисе говорят и пишут много, но односторонне. Для большинства наблюдателей это кризис в Приднестровье, хотя его география шире, а в ПМР он пока лишь ярче проявляется. Основной причиной называют проваленные переговоры молдавского правительства с "Газпромом" о новой цене на газ для Молдавии и выплате ее долгов за него. Однако это только одна из причин. На украинский фактор указывают меньше, хотя при попытке решить вопрос все упрется как раз в Украину.Российско-молдавский газовый спор — отдельная тема. Здесь достаточно сказать, что молдавская власть все последние годы пыталась и сейчас пытается этот вопрос решать. В меру своих дипломатических способностей и в своем неповторимом стиле базарного торга: Кишинев то признает существование исторического долга перед "Газпромом", который он до сих пор отрицал, то ставит условием гуманитарной помощи Приднестровью вывод оттуда российских миротворцев и расчеты в молдавских леях. Но все же пытается.Однако если Кишинев и Москва все же договорятся, то проблема Украины встанет ребром. Молдавия и с новым газовым контрактом осталась бы с 1 января без газа из России. Потому что Киев перекрыл весь транзит. Альтернативным маршрутом является поставка российского газа по "Турецкому потоку". Однако небольшой его отрезок проходит в районе Измаила Одесской области. Если Украина в начале года пыталась вывести из строя "Турецкий поток" атакой беспилотников на компрессорную станцию в Краснодарском крае, что ее остановит от удара по газопроводу на собственной территории?Кроме того, газопроводы в Юго-Восточной Европе сейчас уже забиты под завязку из-за прекращения работы украинской ГТС. А "клуб друзей Украины" в Брюсселе добивается тотального запрета российских энергоносителей в "юбилейном" пакете санкций ЕС — и тут вопрос особо изощренного лоббизма, будут ли эти санкции распространяться на поставки в Молдавию. У Зеленского никаких причин проявлять к соседям гибкость и понимание нет. Наоборот, Молдавия как еще одна точка напряжения для России ему только выгодна. Эта страна фактически находится в заложниках у Киева и зависит от его доброй воли, которой у режима Зеленского никогда не было.

https://ria.ru/20250120/moldaviya-1994626954.html

https://ria.ru/20250120/moldaviya-1994582825.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

аналитика, молдавия, украина, россия, в мире