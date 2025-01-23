https://ria.ru/20250123/zelenskij-1995112328.html
В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте
В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте - РИА Новости, 23.01.2025
В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая и напряженная, особенно на востоке и в Курской области. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:49:00+03:00
2025-01-23T12:49:00+03:00
2025-01-23T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66e6c8d485bfb548843c140eadcd103d.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая и напряженная, особенно на востоке и в Курской области. "В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", - сказал Ермак в эфире телеканала CNBC. Он также отметил, что ситуация для ВСУ трудная в том числе из-за проблем с оснащением бригад. Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.
https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d771e872cb56b6ac682acadd2849c805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте
Глава офиса Зеленского Ермак: ситуация на фронте тяжелая, особенно на востоке