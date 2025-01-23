https://ria.ru/20250123/zelenskij-1995112328.html

В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте

В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте - РИА Новости, 23.01.2025

В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая и напряженная, особенно на востоке и в Курской области. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:49:00+03:00

2025-01-23T12:49:00+03:00

2025-01-23T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая и напряженная, особенно на востоке и в Курской области. "В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", - сказал Ермак в эфире телеканала CNBC. Он также отметил, что ситуация для ВСУ трудная в том числе из-за проблем с оснащением бригад. Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.

https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html

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