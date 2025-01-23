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В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/zelenskij-1995112328.html
В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте
В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте - РИА Новости, 23.01.2025
В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая и напряженная, особенно на востоке и в Курской области. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:49:00+03:00
2025-01-23T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая и напряженная, особенно на востоке и в Курской области. "В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", - сказал Ермак в эфире телеканала CNBC. Он также отметил, что ситуация для ВСУ трудная в том числе из-за проблем с оснащением бригад. Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.
https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html
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курская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В офисе Зеленского признали тяжелую ситуацию на фронте

Глава офиса Зеленского Ермак: ситуация на фронте тяжелая, особенно на востоке

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая и напряженная, особенно на востоке и в Курской области.
"В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", - сказал Ермак в эфире телеканала CNBC.
Он также отметил, что ситуация для ВСУ трудная в том числе из-за проблем с оснащением бригад.
Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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