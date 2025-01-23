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В Запорожье 20 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 23.01.2025 (обновлено: 11:23 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/zaporozhe-1995087479.html
В Запорожье 20 тысяч абонентов остались без света
В Запорожье 20 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 23.01.2025
В Запорожье 20 тысяч абонентов остались без света
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье после уничтожения объекта энергетической инфраструктуры около 17 тысяч абонентов остались без теплоснабжения и еще 20... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:24:00+03:00
2025-01-23T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
жкх
запорожье
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье после уничтожения объекта энергетической инфраструктуры около 17 тысяч абонентов остались без теплоснабжения и еще 20 тысяч - без света, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Ранее в ночь на четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье. Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров утром в четверг сообщил об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры в городе. "Сейчас без света остаются более 20 тысяч абонентов, еще 17 тысяч - без теплоснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241225/teplo-1991200641.html
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жкх, запорожье, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Запорожье, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Запорожье 20 тысяч абонентов остались без света

Глава Запорожской ОВА Федоров: в городе 20 тысяч абонентов остались без света

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье после уничтожения объекта энергетической инфраструктуры около 17 тысяч абонентов остались без теплоснабжения и еще 20 тысяч - без света, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Ранее в ночь на четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье. Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров утром в четверг сообщил об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры в городе.
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25 декабря 2024, 12:19
"Сейчас без света остаются более 20 тысяч абонентов, еще 17 тысяч - без теплоснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХЗапорожьеКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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