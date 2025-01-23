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ВСУ потеряли более 530 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 23.01.2025 (обновлено: 12:52 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/zapad-1995112097.html
ВСУ потеряли более 530 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 530 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 23.01.2025
ВСУ потеряли более 530 военных в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:48:00+03:00
2025-01-23T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
нато
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника превысили 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html
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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО
ВСУ потеряли более 530 военных в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли более 530 военных и танк в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника превысили 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияНАТО
 
 
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