https://ria.ru/20250123/yamal-1995220293.html

Глава Ямала дал старт Году героев в регионе

Глава Ямала дал старт Году героев в регионе - РИА Новости, 23.01.2025

Глава Ямала дал старт Году героев в регионе

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов официально открыл Год героев в регионе на торжественной церемонии в Салехарде, сообщает... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:44:00+03:00

2025-01-23T20:44:00+03:00

2025-01-23T20:47:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

ноябрьск

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

сво

волонтеры победы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов официально открыл Год героев в регионе на торжественной церемонии в Салехарде, сообщает правительство Ямала. Мероприятие состоялось в четверг в арт-резиденции "Полярис", зрителями стали 200 человек, среди которых ветераны СВО и их семьи, специалисты, курирующие вопросы патриотического воспитания, победители и призеры муниципальных конкурсов, представители органов власти, волонтеры Движения Первых, кадеты и юнармейцы. "Год героев – повод задуматься о тех, кто рядом. Это спасатели, врачи, многодетные мамы, которые окружают теплом своих родных. Герои среди нас, мы будем говорить о них и об их добрых делах как можно больше", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства региона. В Год героев на Ямале особое внимание будет уделено участникам специальной военной операции, героям Великой Отечественной войны, первопроходцам Севера и жителям региона, которые вносят существенный вклад в развитие северного края. Еще одним важным блоком Года героев станет подготовка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Так, в мае в Ноябрьске пройдет форум "Волонтеры Победы", в течение года – слет поисковых отрядов, смотр-конкурс исторических реконструкций. Ключевым событием станет восстановление маяка на острове Белом – памятника погибшего арктического конвоя БД-5. В честь первопроходцев Ямала в рамках Ямальского нефтегазового форума состоится сессия "Герои геологии". Также их будут чествовать и в рамках мероприятий, посвященных юбилеям Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда. Продолжится проект "Легенды Ямала – в память о первых", запущенный в 2024 году. Центральными героями станут Юрий Эрвье, Фарман Салманов и Сабит Оруджев.

https://ria.ru/20250123/jamal-1995074341.html

https://ria.ru/20241218/tekhnika-1989853127.html

ямал

салехард

ноябрьск

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ямал, салехард, ноябрьск, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), сво, волонтеры победы