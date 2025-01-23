Экс-начальник отдела полиции Ставрополя получил срок за взятку
СК: экс-начальник отдела полиции Ставрополя получил восемь лет за крупную взятку
© СУ СК России по Ставропольскому краюБывший начальник отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Ставрополю и его подельник осуждены за взятку в особо крупном размере
© СУ СК России по Ставропольскому краю
Бывший начальник отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Ставрополю и его подельник осуждены за взятку в особо крупном размере
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ПЯТИГОРСК, 23 янв - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил экс-начальника отдела полиции к 8 годам колонии строгого режима и штрафу более 13 миллионов рублей за взятку в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевого СУСК.
"Бывший начальник отдела полиции признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 13 миллионов 250 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на государственной службе, в государственных учреждениях, правоохранительных органах сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.
По данным СК, в июле 2023 года женщина, проходившая проверку в отделе полиции № 3 по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и разбоя, обратилась за "помощью в смягчении наказания" к знакомому начальника отдела. Мужчина, выступивший посредником, получил от нее 100 тысяч рублей за подтверждение договоренности. Затем осужденный, через этого посредника, сообщил женщине, что для окончательного "решения вопроса" ему необходимо передать еще 2 миллиона 550 тысяч рублей. В рамках оперативного эксперимента женщина передала взятку. Посредник был задержан оперативными сотрудниками.
Кроме того, следствием и судом было установлено, что в сентябре 2021 года подельник предложил знакомой за 2 миллиона 100 тысяч рублей помочь избежать уголовной ответственности за хищение средств у организации. Однако он не намеревался выполнять свои обещания и использовал деньги по своему усмотрению. Впоследствии женщина была осуждена.
В пресс-службе также отметили, что подельник был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено наказание в виде в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 13,5 миллиона рублей.