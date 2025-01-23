Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 23.01.2025 (обновлено: 08:58 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/vzryvy-1995069575.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.01.2025
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:55:00+03:00
2025-01-23T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Пятый"."В Киевской области слышны взрывы", — говорится в публикации.Утром в четверг в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.По данным украинских СМИ, взрыв также прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250122/vzryvy-1994900000.html
https://ria.ru/20250122/udary-1994901923.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
россия
киев
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киевская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Пятый".
Киевской области слышны взрывы", — говорится в публикации.
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В подполье рассказали о четырех взрывах в Николаеве
Вчера, 01:09
Утром в четверг в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.
По данным украинских СМИ, взрыв также прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области
Вчера, 02:02
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала