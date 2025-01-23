https://ria.ru/20250123/vzryvy-1995069575.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.01.2025

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T07:55:00+03:00

2025-01-23T07:55:00+03:00

2025-01-23T08:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Пятый"."В Киевской области слышны взрывы", — говорится в публикации.Утром в четверг в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.По данным украинских СМИ, взрыв также прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250122/vzryvy-1994900000.html

https://ria.ru/20250122/udary-1994901923.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

россия

киев

харьковская область

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киевская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область