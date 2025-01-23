https://ria.ru/20250123/vzryvy-1995069575.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.01.2025
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:55:00+03:00
2025-01-23T07:55:00+03:00
2025-01-23T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Пятый"."В Киевской области слышны взрывы", — говорится в публикации.Утром в четверг в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.По данным украинских СМИ, взрыв также прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250122/vzryvy-1994900000.html
https://ria.ru/20250122/udary-1994901923.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
россия
киев
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы