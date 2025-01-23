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Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.01.2025
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Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму
Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.01.2025
Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму
Участники спецоперации войдут в список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщил секретарь Генсовета "Единой России"... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T00:07:00+03:00
2025-01-23T00:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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элла памфилова
владимир якушев
единая россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники спецоперации войдут в список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Центральная избирательная комиссия РФ уже начала подготовку к выборам депутатов Государственной думы, которые пройдут в 2026 году. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, уже подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений, учитывая специфику времени. Отвечая на вопрос о подготовке будущих кандидатов в депутаты, он отметил, что подготовка нужна максимальная, для участников СВО предусмотрена "отдельная учеба". По словам Якушева, особое внимание партия уделит тем участникам спецоперации, которые в 2024 году участвовали в выборах в парламенты регионов и сейчас занимаются депутатской деятельностью, а значит, уже имеют опыт работы. "Они в зоне нашего особого внимания находятся. Мы как раз смотрим, как они себя проявляют и кто сегодня потенциально может рассматриваться в том числе и в Государственную думу", - пояснил он.
https://ria.ru/20250122/gosduma-1995033972.html
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политика, россия, элла памфилова, владимир якушев, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ
Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму

Якушев: Участники СВО войдут в списки Единой России на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники спецоперации войдут в список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
Центральная избирательная комиссия РФ уже начала подготовку к выборам депутатов Государственной думы, которые пройдут в 2026 году. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, уже подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений, учитывая специфику времени.
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Отвечая на вопрос о подготовке будущих кандидатов в депутаты, он отметил, что подготовка нужна максимальная, для участников СВО предусмотрена "отдельная учеба".
По словам Якушева, особое внимание партия уделит тем участникам спецоперации, которые в 2024 году участвовали в выборах в парламенты регионов и сейчас занимаются депутатской деятельностью, а значит, уже имеют опыт работы.
"Они в зоне нашего особого внимания находятся. Мы как раз смотрим, как они себя проявляют и кто сегодня потенциально может рассматриваться в том числе и в Государственную думу", - пояснил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ЯкушевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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