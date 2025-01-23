https://ria.ru/20250123/vybory-1995053413.html

Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму

Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.01.2025

Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму

Участники спецоперации войдут в список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщил секретарь Генсовета "Единой России"... РИА Новости, 23.01.2025

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2025-01-23T00:07:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники спецоперации войдут в список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Центральная избирательная комиссия РФ уже начала подготовку к выборам депутатов Государственной думы, которые пройдут в 2026 году. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, уже подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений, учитывая специфику времени. Отвечая на вопрос о подготовке будущих кандидатов в депутаты, он отметил, что подготовка нужна максимальная, для участников СВО предусмотрена "отдельная учеба". По словам Якушева, особое внимание партия уделит тем участникам спецоперации, которые в 2024 году участвовали в выборах в парламенты регионов и сейчас занимаются депутатской деятельностью, а значит, уже имеют опыт работы. "Они в зоне нашего особого внимания находятся. Мы как раз смотрим, как они себя проявляют и кто сегодня потенциально может рассматриваться в том числе и в Государственную думу", - пояснил он.

https://ria.ru/20250122/gosduma-1995033972.html

https://ria.ru/20250113/svo-1993434109.html

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политика, россия, элла памфилова, владимир якушев, единая россия, госдума рф