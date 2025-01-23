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Вучич объяснил, почему Украина ближе всех кандидатов к членству в ЕС - РИА Новости, 23.01.2025
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00:55 23.01.2025 (обновлено: 06:14 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/vuchich-1995055944.html
Вучич объяснил, почему Украина ближе всех кандидатов к членству в ЕС
Вучич объяснил, почему Украина ближе всех кандидатов к членству в ЕС - РИА Новости, 23.01.2025
Вучич объяснил, почему Украина ближе всех кандидатов к членству в ЕС
Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич после разговора с... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T00:55:00+03:00
2025-01-23T06:14:00+03:00
в мире
украина
сербия
северная македония
александр вучич
владимир зеленский
евросоюз
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БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич после разговора с Владимиром Зеленским.Глава сербского государства и Зеленский провели встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе."Мы говорили о мире на Украине, говорили и о некоторых вещах на европейском пути, которые есть и у нас, и у них. Так что мы нашли некий общий знаменатель... Политически Украина, во всяком случае, что и логично, наверное, ближе всего (к членству в ЕС. — ред.), но мы намного дольше на этом пути", — заявил Вучич в ответ на вопрос, какая страна ближе к вступлению в ЕС. Он добавил, что Зеленский не просил его вводить санкции против России, потому что "знает позицию Сербии". Вучич ранее в среду сообщил в соцсетях, что обсудил с Зеленским возможности достижения устойчивого мира на европейском континенте и энергобезопасность. Сербский лидер выразил надежду на "продолжение хорошего и открытого сотрудничества двух стран для лучшей жизни наших граждан и взаимной поддержки на совместном европейском пути". В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995024862.html
https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html
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в мире, украина, сербия, северная македония, александр вучич, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Сербия, Северная Македония, Александр Вучич, Владимир Зеленский, Евросоюз
Вучич объяснил, почему Украина ближе всех кандидатов к членству в ЕС

Вучич: Украина находится ближе всех к членству в ЕС по политическим причинам

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич после разговора с Владимиром Зеленским.
Глава сербского государства и Зеленский провели встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
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Вчера, 18:05
"Мы говорили о мире на Украине, говорили и о некоторых вещах на европейском пути, которые есть и у нас, и у них. Так что мы нашли некий общий знаменатель... Политически Украина, во всяком случае, что и логично, наверное, ближе всего (к членству в ЕС. — ред.), но мы намного дольше на этом пути", — заявил Вучич в ответ на вопрос, какая страна ближе к вступлению в ЕС.
Он добавил, что Зеленский не просил его вводить санкции против России, потому что "знает позицию Сербии".
Вучич ранее в среду сообщил в соцсетях, что обсудил с Зеленским возможности достижения устойчивого мира на европейском континенте и энергобезопасность.
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19 января, 00:09
Сербский лидер выразил надежду на "продолжение хорошего и открытого сотрудничества двух стран для лучшей жизни наших граждан и взаимной поддержки на совместном европейском пути".
В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Сербия и США открыли тему стратегического диалога, заявил Вучич
11 января, 14:56
 
В миреУкраинаСербияСеверная МакедонияАлександр ВучичВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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