https://ria.ru/20250123/vuchich-1995055944.html

Вучич объяснил, почему Украина ближе всех кандидатов к членству в ЕС

Вучич объяснил, почему Украина ближе всех кандидатов к членству в ЕС - РИА Новости, 23.01.2025

Вучич объяснил, почему Украина ближе всех кандидатов к членству в ЕС

Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич после разговора с... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T00:55:00+03:00

2025-01-23T00:55:00+03:00

2025-01-23T06:14:00+03:00

в мире

украина

сербия

северная македония

александр вучич

владимир зеленский

евросоюз

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БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич после разговора с Владимиром Зеленским.Глава сербского государства и Зеленский провели встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе."Мы говорили о мире на Украине, говорили и о некоторых вещах на европейском пути, которые есть и у нас, и у них. Так что мы нашли некий общий знаменатель... Политически Украина, во всяком случае, что и логично, наверное, ближе всего (к членству в ЕС. — ред.), но мы намного дольше на этом пути", — заявил Вучич в ответ на вопрос, какая страна ближе к вступлению в ЕС. Он добавил, что Зеленский не просил его вводить санкции против России, потому что "знает позицию Сербии". Вучич ранее в среду сообщил в соцсетях, что обсудил с Зеленским возможности достижения устойчивого мира на европейском континенте и энергобезопасность. Сербский лидер выразил надежду на "продолжение хорошего и открытого сотрудничества двух стран для лучшей жизни наших граждан и взаимной поддержки на совместном европейском пути". В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995024862.html

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

https://ria.ru/20250111/serbiya-1993260560.html

украина

сербия

северная македония

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в мире, украина, сербия, северная македония, александр вучич, владимир зеленский, евросоюз