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При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/vsu-1995228447.html
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 23.01.2025
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:54:00+03:00
2025-01-23T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО с 19.00 до 22.00 мск уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом. "Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.
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россия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Безопасность
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал

Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО с 19.00 до 22.00 мск уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.
"Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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