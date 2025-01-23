https://ria.ru/20250123/vsu-1995228447.html

При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал

При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 23.01.2025

При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал

Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T22:54:00+03:00

2025-01-23T22:54:00+03:00

2025-01-23T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр богомаз

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безопасность

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО с 19.00 до 22.00 мск уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом. "Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, безопасность