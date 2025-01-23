https://ria.ru/20250123/vsu-1995228447.html
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 23.01.2025
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:54:00+03:00
2025-01-23T22:54:00+03:00
2025-01-23T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО с 19.00 до 22.00 мск уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом. "Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Безопасность
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал
Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области