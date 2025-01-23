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ВС России выдвинули ВСУ в Великой Новоселке ультиматум о сдаче - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:18 23.01.2025 (обновлено: 22:28 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/vsu-1995225803.html
ВС России выдвинули ВСУ в Великой Новоселке ультиматум о сдаче
ВС России выдвинули ВСУ в Великой Новоселке ультиматум о сдаче - РИА Новости, 23.01.2025
ВС России выдвинули ВСУ в Великой Новоселке ультиматум о сдаче
Командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке городского типа Великая Новоселка Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:18:00+03:00
2025-01-23T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир рогов
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке городского типа Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, ультиматум о сдаче в плен, сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24". "В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум командованием нашей группировки по поводу сдачи", — сказал он. По его словам, несмотря на это, ВСУ поставили задачу продолжать удерживать позиции. "Хотя у них фактически нет логистических схем для снабжения, подвоза боеприпасов, вывоза раненых. Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение", — добавил Кимаковский.Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из Великой Новоселки, однако все возможности для беспрепятственного выхода упущены.Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Виктор Трегубов, в свою очередь, заявил, что ситуация вокруг поселка напряженная, существуют риски для украинских войск оказаться в оперативном окружении ВС России.Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии.
https://ria.ru/20250123/vsu-1995184742.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
ВС России выдвинули ВСУ в Великой Новоселке ультиматум о сдаче

Кимаковский: бригаде ВСУ в Великой Новоселке в ДНР выдвинули ультиматум о сдаче

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке городского типа Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, ультиматум о сдаче в плен, сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24".
"В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум командованием нашей группировки по поводу сдачи", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В ВСУ опасаются оперативного окружения Великой Новоселки в ДНР
Вчера, 17:25
По его словам, несмотря на это, ВСУ поставили задачу продолжать удерживать позиции.
"Хотя у них фактически нет логистических схем для снабжения, подвоза боеприпасов, вывоза раненых. Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение", — добавил Кимаковский.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из Великой Новоселки, однако все возможности для беспрепятственного выхода упущены.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Виктор Трегубов, в свою очередь, заявил, что ситуация вокруг поселка напряженная, существуют риски для украинских войск оказаться в оперативном окружении ВС России.
Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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