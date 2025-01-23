Рейтинг@Mail.ru
Около 20 процентов территории Курской области пострадало от вторжения ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/vsu-1995135891.html
Около 20 процентов территории Курской области пострадало от вторжения ВСУ
Около 20 процентов территории Курской области пострадало от вторжения ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Около 20 процентов территории Курской области пострадало от вторжения ВСУ
Порядка 21% территории Курской области в той или иной степени пострадали в результате вторжения ВСУ, сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:47:00+03:00
2025-01-23T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_0:14:3194:1811_1920x0_80_0_0_493d84cd59ff438364458f1a05146d57.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 21% территории Курской области в той или иной степени пострадали в результате вторжения ВСУ, сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко. "Мы освобождаем определенные населенные пункты, но все-таки с такой осторожностью просим население не возвращаться в свои дома, чтобы специальные службы проработали в том числе вопросы разминирования... Я хочу сказать, что 21% всей территории Курской области... был затронут боевыми действиями", - сказал Карнаушко на круглом столе, посвященном восстановлению освобожденных территорий. Он отметил, что работы по разминированию и восстановлению предстоит очень много. По его словам, пока точно назвать сроки завершения разминирования назвать сложно в силу непростой обстановки, но соответствующие службы такие работы ведут. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 801 квадратный километр, или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, однако получит достойный ответ и все стоящие перед Россией цели будут достигнуты.
https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html
https://ria.ru/20250123/svo-1995125374.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ea64ed0dd60545af0ea0b865582dfacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Около 20 процентов территории Курской области пострадало от вторжения ВСУ

Карнаушко: около 21 процента Курской области пострадало от вторжения ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 21% территории Курской области в той или иной степени пострадали в результате вторжения ВСУ, сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко.
"Мы освобождаем определенные населенные пункты, но все-таки с такой осторожностью просим население не возвращаться в свои дома, чтобы специальные службы проработали в том числе вопросы разминирования... Я хочу сказать, что 21% всей территории Курской области... был затронут боевыми действиями", - сказал Карнаушко на круглом столе, посвященном восстановлению освобожденных территорий.
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко
Вчера, 08:09
Он отметил, что работы по разминированию и восстановлению предстоит очень много. По его словам, пока точно назвать сроки завершения разминирования назвать сложно в силу непростой обстановки, но соответствующие службы такие работы ведут.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 801 квадратный километр, или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, однако получит достойный ответ и все стоящие перед Россией цели будут достигнуты.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала