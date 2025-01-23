https://ria.ru/20250123/vsu-1995135891.html

Около 20 процентов территории Курской области пострадало от вторжения ВСУ

Около 20 процентов территории Курской области пострадало от вторжения ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025

Около 20 процентов территории Курской области пострадало от вторжения ВСУ

Порядка 21% территории Курской области в той или иной степени пострадали в результате вторжения ВСУ, сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:47:00+03:00

2025-01-23T14:47:00+03:00

2025-01-23T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 21% территории Курской области в той или иной степени пострадали в результате вторжения ВСУ, сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко. "Мы освобождаем определенные населенные пункты, но все-таки с такой осторожностью просим население не возвращаться в свои дома, чтобы специальные службы проработали в том числе вопросы разминирования... Я хочу сказать, что 21% всей территории Курской области... был затронут боевыми действиями", - сказал Карнаушко на круглом столе, посвященном восстановлению освобожденных территорий. Он отметил, что работы по разминированию и восстановлению предстоит очень много. По его словам, пока точно назвать сроки завершения разминирования назвать сложно в силу непростой обстановки, но соответствующие службы такие работы ведут. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 801 квадратный километр, или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, однако получит достойный ответ и все стоящие перед Россией цели будут достигнуты.

https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html

https://ria.ru/20250123/svo-1995125374.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины