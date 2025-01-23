Около 20 процентов территории Курской области пострадало от вторжения ВСУ
Карнаушко: около 21 процента Курской области пострадало от вторжения ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 21% территории Курской области в той или иной степени пострадали в результате вторжения ВСУ, сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко.
"Мы освобождаем определенные населенные пункты, но все-таки с такой осторожностью просим население не возвращаться в свои дома, чтобы специальные службы проработали в том числе вопросы разминирования... Я хочу сказать, что 21% всей территории Курской области... был затронут боевыми действиями", - сказал Карнаушко на круглом столе, посвященном восстановлению освобожденных территорий.
Он отметил, что работы по разминированию и восстановлению предстоит очень много. По его словам, пока точно назвать сроки завершения разминирования назвать сложно в силу непростой обстановки, но соответствующие службы такие работы ведут.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 801 квадратный километр, или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, однако получит достойный ответ и все стоящие перед Россией цели будут достигнуты.