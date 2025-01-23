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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 23.01.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 280 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:52:00+03:00
2025-01-23T12:52:00+03:00
2025-01-23T13:00:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 280 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Маяки, Червоное, Часов Яр и Подольское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Потери ВСУ в зоне действий группировки "Юг" составили до 280 военных