https://ria.ru/20250123/vsu-1995112998.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 23.01.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 280 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:52:00+03:00

2025-01-23T12:52:00+03:00

2025-01-23T13:00:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 280 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Маяки, Червоное, Часов Яр и Подольское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)