В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки
Врачи в Подмосковье извлекли зубную щетку из желудка 16-летней девушки
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки, обратившейся с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 16-летняя девушка с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота. Проведенное обследование выявило у нее в желудке инородное тело – зубную щетку. Пациентка объяснила, что случайно проглотила ее", - отметили в пресс-службе ведомства.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиЗубная щетка, извлеченная из желудка 16-летней девушки врачами подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля
Зубная щетка, извлеченная из желудка 16-летней девушки врачами подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля
Сейчас, по данным регионального минздрава, девушка выписана домой под амбулаторное наблюдение и вернулась к обычной жизни.
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