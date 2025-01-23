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В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки - РИА Новости, 23.01.2025
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12:05 23.01.2025 (обновлено: 13:04 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/vrachi-1995102927.html
В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки
В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки - РИА Новости, 23.01.2025
В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки, обратившейся с жалобами на тошноту и боль РИА Новости, 23.01.2025
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2025-01-23T13:04:00+03:00
хорошие новости
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки, обратившейся с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 16-летняя девушка с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота. Проведенное обследование выявило у нее в желудке инородное тело – зубную щетку. Пациентка объяснила, что случайно проглотила ее", - отметили в пресс-службе ведомства. Сейчас, по данным регионального минздрава, девушка выписана домой под амбулаторное наблюдение и вернулась к обычной жизни.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки

Врачи в Подмосковье извлекли зубную щетку из желудка 16-летней девушки

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки, обратившейся с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 16-летняя девушка с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота. Проведенное обследование выявило у нее в желудке инородное тело – зубную щетку. Пациентка объяснила, что случайно проглотила ее", - отметили в пресс-службе ведомства.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиЗубная щетка, извлеченная из желудка 16-летней девушки врачами подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля
Зубная щетка, извлеченная из желудка 16-летней девушки врачами подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Зубная щетка, извлеченная из желудка 16-летней девушки врачами подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля
Сейчас, по данным регионального минздрава, девушка выписана домой под амбулаторное наблюдение и вернулась к обычной жизни.
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