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В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки

В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки - РИА Новости, 23.01.2025

В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки

Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки, обратившейся с жалобами на тошноту и боль РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:05:00+03:00

2025-01-23T12:05:00+03:00

2025-01-23T13:04:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки, обратившейся с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 16-летняя девушка с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота. Проведенное обследование выявило у нее в желудке инородное тело – зубную щетку. Пациентка объяснила, что случайно проглотила ее", - отметили в пресс-службе ведомства. Сейчас, по данным регионального минздрава, девушка выписана домой под амбулаторное наблюдение и вернулась к обычной жизни.

https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html

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происшествия, московская область (подмосковье)