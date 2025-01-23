https://ria.ru/20250123/voyska-1995183352.html

Премьер Латвии назвала условие для отправки войск на Украину

Премьер Латвии назвала условие для отправки войск на Украину - РИА Новости, 23.01.2025

Премьер Латвии назвала условие для отправки войск на Украину

Латвия не станет направлять свои войска на Украину после окончания вооружённого конфликта, если не будут даны соответствующие гарантии безопасности от НАТО,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:20:00+03:00

2025-01-23T17:20:00+03:00

2025-01-23T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Латвия не станет направлять свои войска на Украину после окончания вооружённого конфликта, если не будут даны соответствующие гарантии безопасности от НАТО, заявила в интервью немецкому изданию Spiegel премьер-министр стран Эвика Силиня. В ходе интервью она сказала, что теоретически военные европейских стран действительно могли бы обеспечивать действие будущего режима прекращения огня на Украине, но подчеркнула, что пока непонятно, хочет ли этого сама Украина. "Это зависит от того, кто даст этим солдатам гарантии безопасности. Без гарантий, например, со стороны НАТО, это не сработает", - сказала Силиня, отвечая на вопрос о том, послала бы Латвия свои войска на Украину. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия", которое "абсолютно не в интересах этих стран". Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html

https://ria.ru/20250107/rada-1992765745.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, радослав сикорский, нато