В Крыму прокомментировали слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
Историк Бобков назвал неуклюжими заявления Трампа о роли СССР во Второй мировой
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и молодежной политике, историк Владимир Бобков назвал неуклюжими высказывания президента США Дональда Трампа о роли и потерях СССР во время Второй мировой войны.
В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней.
"Трамп, может из-за нервного напряжения и большого количества свалившихся на него задач, допустил неуклюжие высказывания. Надеюсь, что ему подскажут, и в дальнейшем он будет делать более взвешенные заявления и исторические оценки", - сказал Бобков РИА Новости.
По его словам, для того чтобы разобраться в вопросе, кто кому помогал во Второй мировой войне, достаточно взять международно признанную статистику по числу разгромленных нацистских частей и доли в этом армии СССР.
"Совокупные усилия всех союзников на всех фронтах кратно меньше имели эффекта нежели то, что сделали с нацистской многонациональной армией войска Советского Союза. Это, конечно же, не нивелирует подвиг американского солдата, который боролся с милитаристской Японией и высаживался на берега Франции, открывая второй фронт. Это были мужественные люди, которые помогали бороться с единым врагом, но, тем не менее, роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии ключевая и основополагающая. И это исторический факт", - сказал Бобков.
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Кроме того, историк подчеркнул, что слова Трампа о потерях России во Второй мировой войне можно объяснить незнанием.
"Американцам очень слабо известна история сражений в Восточной Европе. Слова Трампа стоит воспринимать как часть информационной повестки, шоу и эпатажа, которые не имеют ничего общего с историческими фактами", - подчеркнул Бобков.
Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.