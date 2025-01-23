https://ria.ru/20250123/voyna-1995093991.html

В Крыму прокомментировали слова Трампа о роли СССР во Второй мировой

В Крыму прокомментировали слова Трампа о роли СССР во Второй мировой - РИА Новости, 23.01.2025

В Крыму прокомментировали слова Трампа о роли СССР во Второй мировой

Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и молодежной политике, историк Владимир Бобков назвал неуклюжими высказывания... РИА Новости, 23.01.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и молодежной политике, историк Владимир Бобков назвал неуклюжими высказывания президента США Дональда Трампа о роли и потерях СССР во время Второй мировой войны. В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней. "Трамп, может из-за нервного напряжения и большого количества свалившихся на него задач, допустил неуклюжие высказывания. Надеюсь, что ему подскажут, и в дальнейшем он будет делать более взвешенные заявления и исторические оценки", - сказал Бобков РИА Новости. По его словам, для того чтобы разобраться в вопросе, кто кому помогал во Второй мировой войне, достаточно взять международно признанную статистику по числу разгромленных нацистских частей и доли в этом армии СССР. "Совокупные усилия всех союзников на всех фронтах кратно меньше имели эффекта нежели то, что сделали с нацистской многонациональной армией войска Советского Союза. Это, конечно же, не нивелирует подвиг американского солдата, который боролся с милитаристской Японией и высаживался на берега Франции, открывая второй фронт. Это были мужественные люди, которые помогали бороться с единым врагом, но, тем не менее, роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии ключевая и основополагающая. И это исторический факт", - сказал Бобков. Кроме того, историк подчеркнул, что слова Трампа о потерях России во Второй мировой войне можно объяснить незнанием. "Американцам очень слабо известна история сражений в Восточной Европе. Слова Трампа стоит воспринимать как часть информационной повестки, шоу и эпатажа, которые не имеют ничего общего с историческими фактами", - подчеркнул Бобков. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html

https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html

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россия, германия, ссср, дональд трамп, владимир бобков, владимир путин, в мире