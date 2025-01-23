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ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море - РИА Новости, 23.01.2025
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00:23 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html
ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море
ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море - РИА Новости, 23.01.2025
ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море
Волонтеры "Единой России" помогали ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море с первого дня, партия готова увеличить их количество, если будет... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T00:23:00+03:00
2025-01-23T00:23:00+03:00
черное море
севастополь
анапа
владимир якушев
единая россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" помогали ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море с первого дня, партия готова увеличить их количество, если будет необходимо, рассказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. "Волонтеры как работали, так и работают. Есть штаб, он запрашивает определенное количество людей. Мы работаем с первого дня. Какое количество людей штаб запрашивал, ровно такое количество людей отрабатывали. Наше региональное отделение координирует эту работу", - рассказал Якушев. Он уточнил, что волонтеры ЕР работали и продолжают работать в Севастополе, Крыму и Анапе. "Нужно будет больше - сделаем больше. У нас в этом плане вопросов нет", - добавил он. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250122/mazut-1995040518.html
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черное море, севастополь, анапа, владимир якушев, единая россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Севастополь, Анапа, Владимир Якушев, Единая Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море

Якушев: ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута на берегу Анапы
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" помогали ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море с первого дня, партия готова увеличить их количество, если будет необходимо, рассказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
"Волонтеры как работали, так и работают. Есть штаб, он запрашивает определенное количество людей. Мы работаем с первого дня. Какое количество людей штаб запрашивал, ровно такое количество людей отрабатывали. Наше региональное отделение координирует эту работу", - рассказал Якушев.
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Он уточнил, что волонтеры ЕР работали и продолжают работать в Севастополе, Крыму и Анапе.
"Нужно будет больше - сделаем больше. У нас в этом плане вопросов нет", - добавил он.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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Черное мореСевастопольАнапаВладимир ЯкушевЕдиная РоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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