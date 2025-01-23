https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html

ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море

ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море - РИА Новости, 23.01.2025

ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море

Волонтеры "Единой России" помогали ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море с первого дня, партия готова увеличить их количество, если будет... РИА Новости, 23.01.2025

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2025-01-23T00:23:00+03:00

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черное море

севастополь

анапа

владимир якушев

единая россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" помогали ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море с первого дня, партия готова увеличить их количество, если будет необходимо, рассказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. "Волонтеры как работали, так и работают. Есть штаб, он запрашивает определенное количество людей. Мы работаем с первого дня. Какое количество людей штаб запрашивал, ровно такое количество людей отрабатывали. Наше региональное отделение координирует эту работу", - рассказал Якушев. Он уточнил, что волонтеры ЕР работали и продолжают работать в Севастополе, Крыму и Анапе. "Нужно будет больше - сделаем больше. У нас в этом плане вопросов нет", - добавил он. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250122/mazut-1995040518.html

https://ria.ru/20250122/rekultivatsiya-1994993009.html

черное море

севастополь

анапа

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черное море, севастополь, анапа, владимир якушев, единая россия, крушение двух танкеров в керченском проливе