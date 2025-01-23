https://ria.ru/20250123/vino-1995069860.html
Продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%
Продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6% - РИА Новости, 23.01.2025
Продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%
Розничные продажи игристых вин в России в 2024 году выросли на 8,6%, крепкого алкоголя - на 4,4%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:01:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Розничные продажи игристых вин в России в 2024 году выросли на 8,6%, крепкого алкоголя - на 4,4%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. Розничная продажа шампанского составила 23,522 миллиона декалитров, а крепкого алкоголя (свыше 9%) - 121,347 миллиона декалитров. Среди крепкого алкоголя, в частности, увеличились продажи коньяка - на 2,1%, до 14,149 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий - на 17,7%, до 16,681 миллиона декалитров, водки - на 0,6%, до 76,028 миллиона декалитров. Продажи виноградных вин выросли на 1,2%, до 57,112 миллиона декалитров, ликерных вин - на 7,6%, до 1,292 миллиона декалитров. Отмечается, что сократились продажи плодовой алкогольной продукции - на 26%, до 9,392 миллиона декалитров. В целом же продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 2024 год уменьшились на 1,1%, до 226,974 миллиона декалитров. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 34,7%, составив 12,028 миллиона декалитров.
https://ria.ru/20250107/pokupateli-1992711828.html
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экономика, россия
Продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%
Росалкогольтабакконтроль: продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Розничные продажи игристых вин в России в 2024 году выросли на 8,6%, крепкого алкоголя - на 4,4%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
Розничная продажа шампанского составила 23,522 миллиона декалитров, а крепкого алкоголя (свыше 9%) - 121,347 миллиона декалитров.
Среди крепкого алкоголя, в частности, увеличились продажи коньяка - на 2,1%, до 14,149 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий - на 17,7%, до 16,681 миллиона декалитров, водки - на 0,6%, до 76,028 миллиона декалитров.
Продажи виноградных вин выросли на 1,2%, до 57,112 миллиона декалитров, ликерных вин - на 7,6%, до 1,292 миллиона декалитров. Отмечается, что сократились продажи плодовой алкогольной продукции - на 26%, до 9,392 миллиона декалитров.
В целом же продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 2024 год уменьшились на 1,1%, до 226,974 миллиона декалитров. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 34,7%, составив 12,028 миллиона декалитров.